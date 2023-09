Alain Hoxha vor Chefcoach-Comeback in Tulbing

Zeit ist ein endliches Gut - und nicht immer bekommt man Familie, Freizeit und Arbeit gut unter einen Hut. Diese Erkenntnis dürfte Martin Friedrich zuletzt gehabt haben. Der 42-jährige gibt jetzt seinen Trainerposten in Tulbing auf, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Die Führung seiner (Fußball-)Jungs gibt er unterdessen an Alain Hoxha ab. Das gab der Verein am Dienstag Nachmittag bekannt.

Hoxha ist ein beim SKT altbekanntes Gesicht. Er hat Tulbing bereits von 2013 bis in den Sommer diesen Jahres betreut. Hoxha war dort zunächst Co-Trainer, dann Cheftrainer und schließlich Individualtrainer gewesen. Zuletzt coachte der 50-Jährige die Wörderner U9.

Der Chef des Ex-Chefs

Tulbings Obmann Stefan Grießlehner verteilte zu Hoxhas Amtsantritt bereits Vorschusslorbeeren: „Mit Alain haben wir rasch einen erfahrenen und kompetenten Nachfolger gefunden, der die Mannschaft in die Zukunft führen wird“, war er sich am Donnerstag sicher. Man wünsche Hoxha „viel Erfolg und Freude in seiner neuen Rolle als Trainer“ und freue sich „auf die künftigen sportlichen Herausforderungen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

„Zusammenarbeit“ ist ohnehin ein interessantes Stichwort, denn Friedrich bleibt dem SKT als Spieler erhalten. Eine besondere Konstellation: Dass ein neuer Trainer seinen Vorgänger coacht dürfte wohl nicht allzu oft vorkommen.

Sportlich hat Friedrich seinem Nachfolger die Latte jedenfalls hoch gelegt. Tulbing hat unter seiner Führung mit den Derbysiegen über Zwentendorf, Rust und Sitzenberg einen heiteren Saisonstart hingelegt. Dieser wurde zuletzt nur durch die Niederlage gegen Rußbach eingetrübt.

Fels als Feuerprobe

Friedrichs - wenn auch kurz gebliebene - Erfolgsstory als Coach blieb auch von Grießlehner nicht unerwähnt: „An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Martin für seine hervorragende Arbeit als Trainer bedanken“, so der Obmann. Die Initiative für den Rücktritt sei vom Innenverteidiger ausgegangen. Grießlehner: „Wir respektieren seine Entscheidung und freuen uns, dass er dem SKT als Spieler erhalten bleibt.“

Auf Hoxha wartet mit Fels (Freitag, 20 Uhr) ein nicht zu unterschätzender Debütgegner. Kann der frischgebackene Coach Friedrichs Werk fortsetzen - und wird letzterer bei der Aufstellung doch noch ein Wörtchen mitreden? Die Zeit wird es zeigen ...