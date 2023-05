Tulbing: Früh zu zehnt, hoch verloren

Kaum hatte die Partie begonnen, war sie für Tulbing schon wieder vorbei: Christoph Baumühlner holte sich nach zwei „dummen Fouls“ (Friedrich) bereits in der 19. Minute die gelb-rote Karte ab. „Das hat uns das Genick gebrochen“, ärgert sich SKT-Trainer Martin Friedrich - immerhin ging es gegen die Spitzenreiter aus Hadersdorf.

Da half es auch nichts, dass Daniel Köpf in der 21. Minute das 1:0 schoss. Wenig später verletzte sich nämlich Andreas Koberger, der sich dann auch auswechseln ließ. Poschenreithner nutzte zuvor die Gunst der Stunde und zog dem humpelnden Tulbinger nach einem Freistoß davon. Im SKT-Kasten klingelte es. Neuer Spielstand:1:1.

Zehn gegen Hadersdorf einer zu wenig

In der zweite Hälfte ging es dann Schlag auf Schlag. Popp gewann kurz nach Wiederanpfiff ein Luftduell nach einem Standard und köpfte zum 2:1 ein. In der 55. legte Poschenreithner nach, ehe Neugebauer in der 58. einen Elfmeter verwandelte. Schneider hatte den Strafstoß herausgeholt, nachdem er hakenschlagend im Strafraum gelegt worden war.

„Nach dem 3:1 hatten wir ohnehin schon den Glauben verloren, das noch gewinnen zu können“, erzählt SKT-Coach Friedrich. Dafür legte Poschenreithner (Hattrick!) zum Schluss noch ein Schmankerl obendrauf. Der Hadersdorfer eroberte den Ball an der Outlinie - und schoss ihn prompt ins Kreuzeck.

Statistik:

Tulbing - Hadersdorf 1:5 (1:2)

Torfolge: 1:0 (21.) Köpf, 1:1 (33.) Poschenreithner, 1:2 (45+1.) Popp, 1:3 (55.) Poschenreithner, 1:4 (58., Elfmeter) Neugebauer, 1:5 (73.) Poschenreithner

Karten: Arnold (58., Gelbe Karte Foul), Baumühlner (9., Gelbe Karte Foul), Baumühlner (19., Gelb/Rote Karte Foul)

Tulbing: Gerstel Würzl (41. Vrtis), Friedrich (78. Motsch), Köpf, Krumpl, Holzbauer (63. Hernaus), Koberger (41. Fertl), Arnold, Baumühlner, Jelec, Mayer, Zeiner

Hadersdorf: Koppensteiner Christoph, Leutl, Popp, Kloss, Koppensteiner Patrick, Schneider, Müllner (75. Koppensteiner), Poschenreithner (79. Palk), Hennebichler, Neugebauer (88. Kittenberger), Gruber

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Marek