Blitzabgang: Fels wieder trainerlos

Es dürfte eines der kürzesten Engagements der Liga-Geschichte gewesen sein: Lediglich 71 Tage nachdem Rene Macourek den Coachingposten in Fels übernommen hat, trennt sich der Verein wieder von ihm. Das gab Obmann Werner Fischer am Donnerstag bekannt.

Über die Gründe verlor Fischer nur wenige, dafür aber klare Worte. „Es hat ganz einfach nicht gepasst“, so der Obmann: „Uns wurde klar, dass das nicht stimmig ist, deswegen haben wir eine Entscheidung treffen müssen.“Die verpatzte Vorbereitung dürfte zu dieser Entscheidung wohl einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet haben. Die Felser verloren vier ihrer fünf Spiele und kassierten gegen Gars zehn Gegentore. „Bei der ersten Trainerstation ist man mit vielen unterschiedlichen Problemen konfrontiert“, gibt Fischer zu bedenken: „Das war dann vielleicht zu viel.“

„Menschlich-charakterlich“, das betont der Obmann, hätte aber „alles gepasst“. Auch Macourek schlägt versöhnliche Töne an: „Ich denke, Fels kann heuer oder nächstes Jahr eine Rolle im Aufstiegskampf spielen. Ich wünsche ihnen nur das beste.“ Sein Engagement beim USC sei „leider ein beiderseitiges Missverständnis“ gewesen. Fischer übernimmt unterdessen in alter Manier interimsmäßig die Coachingaufgaben. Optimal sei die Situation aber nicht. Fels befindet sich nach 71 Tagen also wieder in einer altbekannten Situation: Auf Trainersuche.