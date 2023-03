Schnelle Entscheidung im Titelrennen?

Die Freundschaftsspiele sind geschlagen, die Trainingslager absolviert, die Schlachtpläne für die Meisterschaft ausgeheckt. Die Rückrunde steht an und somit ist es an der Zeit, einen Blick zurück sowie nach vorne zu werfen: Wie haben sich die Vereine in der Vorbereitung geschlagen und wie herausfordernd wird ihr Auftaktprogramm?

Schwerer Start. Ziemlich herausfordernd lautet die Antwort auf letztere Frage - zumindest für Fels. Am Samstag wartet mit Stetteldorf zwar ein schlagbarer Gegner, in den Wochen darauf muss die Macourek-Elf aber gegen Rust und Tulbing ran. Die Vorbereitung hat man dabei mit vier Niederlagen verpatzt. Immerhin: Den letzten Test gegen Rappottenstein gewann der USC mit 5:0. Fels‘ Goalgetter Sipka und Lackner waren in Torlaune - ein gutes Omen?

Halabrin in Torlaune. Warmgeschossen haben sich nicht nur die Felser, sondern auch Sitzenbergs Lubos Halabrin. Dem Top-Neuzugang der Wodiczka-Elf gelangen in der Vorbereitung sechs Treffer. Das dürfte den Coach zufrieden stimmen, auch wenn der SCSR die letzten drei Tests verloren hat. In welcher Form sich sein Top-Stürmer in der Rückrunde befindet, könnte durchaus meisterschaftsentscheidend sein.

Frühe Entscheidung. Apropos Meisterschaft: Der Titelkampf könnte schneller ausgefochten sein, als es so manchem lieb ist. Denn nach Sitzenbergs Auftakt gegen Arnsdorf steigt direkt das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Hadersdorf. Verliert die Wodiczka-Elf, wächst ihr Rückstand auf (zumindest) vier Punkte an. Umgekehrt dürfte ein Sieg wohl Platz eins und einen Moralboost bedeuten.

Zwentendorfer Wundertüte. Eine Woche nach dem Hadersdorf-Showdown hat der SCSR dann die Chance, Zwentendorfs Titelträume endgültig zu begraben. Ob das gelingt, steht in den Sternen. Was weniger an Sitzenberg und vielmehr am SVZ liegt: Der Verein firmiert bei einigen Liga-Beobachtern inzwischen unter dem Namen „Wundertüte“.

Das liegt wohl daran, dass Zwentendorf im Winter einerseits sein Spitzenpersonal abgeben musste - andererseits ist Zwentendorf eben immer noch Zwentendorf. Ein Funktionär eines anderen Vereins formulierte es vor einigen Wochen fernanalytisch so: „Der Verein hält zusammen und sie haben ein gutes Mannschaftsgefüge. Ich rechne mit Zwentendorf.“

Nur vier Tests für Neuaigen. Für die Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausgang der SVZ-Rückrunde spricht auch der sanfte Start gegen Neuaigen. Der SVN bestritt lediglich vier Testspiele, Rückkehrer Marco Bayer konnte (auf der Torschützenliste) noch nicht in Erscheinung treten.

Neuaigen trifft nach Stetteldorf und Zwentendorf Anfang April auf Rust. Die Viktoria startet am 31. gegen Fels - mit Verspätung - in die Rückrunde. Die zusätzliche Woche nutzt Neo-Coach Stefan Holzmeier für einen Test gegen Burgschleinitz. Zuletzt fuhr Rust in der Vorbereitung respektable Ergebnisse ein: Gegen Altlengbach gewann man mit 3:0, gegen den Erstligisten Hausleiten holte man ein Unentschieden heraus.

Spitzenspiel gleich zum Auftakt. Rundum zufrieden mit den Testspielen war auch Tulbing - die NÖN berichtete. Der SKT serviert mit dem ersten Gang auch gleich das gschmackigste Auftakt-Schmankerl: Am Sonntag steigt das Spitzenspiel gegen Getzersdorf.

