Fels feiert erfolgreichen Auftakt

Fels startete nicht nur ohne Lukas Macko in die erste Partie, sondern auch ohne Trainer Rene Macourek - mehr dazu in der dieswöchigen Ausgabe der Tullner NÖN. An Elan fehlte es den Wagramern allerdings nicht: Sipka gelang bereits in Minute 16 das 1:0.

Zehn Minutenspäter war die Führung jedoch schon wieder dahin. Neuzugang Hofstätterverschätzte sichbei einerRettungsaktion nach einem hohen Ball und der Schiri zeigte auf den Punkt. Samer verwertete ohne weitere Probleme zum Ausgleich.

"Das passiert am Anfang einer Saison", beruhigt Fels Obmann und Interimstrainer Werner Fischer: "War auch kein Beinbruch. Die Neuzugänge (u.a. Hofstetter, Goldschmidt, Anm.) haben sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt."

Mit Sipka zum Sieg

Fels konnte die Partie dann auch schnell wieder zu ihren Gunsten wenden. Zwei Minuten nach Wiederanfpiff gewann der USC den Ball im Pressing, Lackner legte Sipka von der Außenbahn kommend auf und der Stürmer brauchte nur noch einzuschieben (2:1).

Durch aggressives Pressing, schnelles Umschaltspiel und die hervorragende Form von Lackner und Sipka spielten die Gastgeber Stetteldorf dann immer weiter gegen die Wand. Spätestens nach dem 3:1 "war klar, dass die Tabellensitution und die Qualität das Spiel bestimmen", meint Obmann Fischer. Und was für eine Qualität: Sipka gelang in der zweiten Halbzeit ein Hattrick, das Spiel endete 6:1.

Fels - Stetteldorf 6:1 (3:1)

Samstag, 25. März 2023, Fels am Wagram, 138 Zuseher, SR Sükrü Erdemir

Tore:

1:0 Jan Sipka (16.)

1:1 Benjamin Samer (25., Elfmeter)

2:1 Simon Lackner (27.)

3:1 Stefan Ulrich (44.)

4:1 Jan Sipka (55., Elfmeter)

5:1 Jan Sipka (60.)

6:1 Jan Sipka (63.)

Fels: P. Sedlmaier - F. Schauhuber (72. L. Macko), F. Mayer (72. C. Malek) - J. Hofstetter (86. M. Wick), H. Eichberger, S. Wiesinger - S. Lackner - M. Goldschmidt - J. Sipka - S. Ulrich, T. Zeilinger; K. Holzschuh, A. Eckenfellner, J. Pacak

Trainer: Werner Fischer

Stetteldorf: D. Srejic - D. Trnka - M. Hauser, B. Samer, P. Schwaiger - O. Kunduraci (67. D. Urbanek) - A. Hlinka, F. Denninger (72. S. Dwornikowitsch), M. Preiss - D. Schöllenbauer - M. Gregor (88. C. Muik); B. Winkler, A. Germ, F. Preiser

Trainer: Markus Brodesser

Karten:

Gelb: keine bzw. Matthias Hauser (54., Foul), Jürgen Lederer (88., Kritik)