Erfolgslauf ging zu Ende

Obwohl der USC Hadersdorf die seit der achten Runden bestehende Tabellenführung nun an Sitzenberg abgeben musste, zeigt sich Trainer Gerhard Hofstetter noch entspannt: „Wir brauchen jetzt nicht alles schlechtreden. Natürlich ärgert mich diese Tatsache, aber man darf dieser Momentaufnahme nicht zu viel Bedeutung schenken. Vielleicht hat es auch Vorteile nicht durchgehend an der Spitze zu stehen, denn gegen den Tabellenführer haben Gegner immer eine gewisse Extramotivation und das Spiel wird anders angelegt.“

Grund für den Wechsel an der Tabellenspitze war die Niederlage der Hadersdorfer in Rußbach. Ein Blick auf die Tabelle hätte für eine klare Angelegenheit gesprochen. Doch Rußbach bewies erneut seine Heimstärke und konnte neben Getzersdorf, Rust und Zwentendorf nun mit Hadersdorf dem nächsten Top-Team der Liga Punkte abnehmen. „Wir haben erwartet, dass es nicht einfach wird, haben aber keine schlechte Partie gemacht. An diesem Tag waren wir einfach nicht kaltschnäuzig genug. Besorgniserregend wäre es, wenn wir uns keine Torchancen herausspielen würden. Aber das ist bei uns nicht der Fall“, analysiert Hofstetter die Partie.

In der eigenen Hand haben es die Kamptaler jetzt nicht mehr. Denn das direkte Duell in der Rückrunde mit dem neuen Tabellenführer aus Sitzenberg wurde bereits gespielt und endete mit einem torlosen Unentschieden. Das kommende Wochenende wird jedoch richtungsweisend für das Saison-Finish werden. Am Freitag empfängt die Hofstetter-Elf zu Hause Arnsdorf und kann sich, insofern der Pflichtsieg gegen Arnsdof gelingt, schon am Montag in der Nachtragspartie gegen Getzersdorf vom Drittplatzierten absetzen.

Von einem vorentscheidenden Wochenende will Hofstetter aber nichts hören. „Es ist alles so eng beisammen und es wird auch weiterhin spannend bleiben. Sitzenberg hat auch noch sein Spiel in Rußbach, das sich für die Top-Teams als Stolperstein herausgestellt hat. In dieser Liga darf man kein Team unterschätzen.“ Acht Runden sind jetzt noch zu gehen und es ist mit Spannung zu beobachten, wer am Ende das Rennen macht.