Poschenreithner in Überform

Mit Tulbing und Zwentendorf waren die Hadersdorfer in den vergangenen zwei Runden bei Gegnern zu Gast, die sich bis vor Kurzem noch selbst im Titelkampf befanden. In beiden Partien überzeugten die Kamptaler, die Siege waren nie in Gefahr. „Die Tabelle sieht jeder. Es ist unglaublich eng. Die letzten zwei Spiele sind wir gut mit dem Druck umgegangen“, weiß auch Trainer Gerhard Hofstetter.

Besonders hervorgestochen ist zuletzt Matthias Poschen-reithner. Hadersdorfs Nummer sieben erzielte in den zwei aufeinanderfolgenden Partien beide Male einen Hattrick und hatte somit erheblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. „Vor ein paar Wochen habe ich noch mit meiner Chancenauswertung gehadert und jetzt rennt es gefühlt ein bisschen von selbst. Es freut mich umso mehr, dass ich gerade in zwei so wichtigen Spielen so treffe und wir sechs Punkte holen konnten, um den Druck auf die Konkurrenz aufrechtzuerhalten. Jetzt heißt es als Mannschaft bis zum Schluss so weitermachen wie in den letzten Wochen und wenn ich dabei mit ein paar Toren mithelfen kann, umso besser“, erzählt der formstarke Flügelspieler.

Auch Hofstetter findet lobende Worte für seinen Schützling: „Man muss ihm einfach gratulieren. Er legt aktuell eine Kaltschnäuzigkeit auf den Platz, die in dieser Phase der Saison Goldes wert ist. Er hat über den Winter an sich gearbeitet und das macht sich jetzt bemerkbar. Der Knopf sollte bei ihm jetzt aufgegangen sein.“