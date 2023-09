Polland entdeckt das Knipser-Gen

Während Bruder und Ex-Rohrendorf-Stürmer Fabian aktuell am Rollins College in den USA sein fußballerisches Können unter Beweis stellt, erzielte Sebastian Polland seine ersten drei Tore für den USV Furth.

In Mautern lief der Sommer-Neuzugang noch als Linksverteidiger auf, Spielertrainer Georg Rossecker sieht die Qualitäten des 24-Jährigen jedoch vor allem in der Offensive: „Ich habe ihn schon in Mautern hinten etwas verheizt gefunden, er hat enorme Stärken im Offensivspiel und gemeinsam mit Sebastian Wandl bildet er eine stabile linke Seite.“ Der Ex-Römerstädter fühlt sich auf seiner neuen Position pudelwohl und freute sich über seinen ersten Kampfmannschafts-Dreierpack: „Die neue Position gefällt mir viel besser, da ich mich jetzt auch in der Offensive voll einbringen kann. Das erste Tor für Furth zu schießen war schon richtig cool, dass daraus dann noch drei Treffer wurden, ist umso schöner.“

Auch sein eineinhalb Jahre älterer Bruder, den Sebastian Polland immer um einen guten Rat bitten kann, schickt Glückwünsche aus den Vereinigten Staaten: „Mich freut es extrem, dass er gleich dreimal getroffen hat und nach längerer Zeit wieder ein individuelles Erfolgserlebnis feiern konnte. Ich bin froh, dass der Name Polland im Bezirk Krems trotzdem noch für Qualität bürgt, obwohl ich nicht mehr da bin“, ergänzt der 25-Jährige schmunzelnd.

Nach sechs Runden befindet sich der USV Furth auf Tabellenplatz drei und konnte die kleine Krise nach den ersten drei Partien wegstecken. Rossecker ist wieder absolut zufrieden und will weiterhin vorne mitspielen: „Am Anfang haben wir uns alle erst finden müssen und hatten auch etwas Pech. Dass man so ein Tief gemeinsam übersteht, ist schon sehr viel wert und hilft uns extrem weiter.“