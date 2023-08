Trauer um einen großen Further

Die Gemeinde Furth hat einen großen Bürger verloren. Anton Brandl ist am 20. August nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Der gelernte Bauingenieur war Gründungsmitglied des 1970 ins Leben gerufenen USV Furth und gehörte ein Jahr später der ersten Kampf- und Reservemannschaft an. Im Frühjahr 1974 wurde nach den Plänen von Brandl mit dem Bau der Sportanlage „Furth-Nord“ begonnen. Der handwerkliche Alleskönner engagierte sich dabei als Polier, Maurer und Zimmerer in Personalunion. Die feierliche Eröffnung der neuen Sportanlage erfolgte im Sommer 1976, in deren Zuge Brandl das goldene Vereinsabzeichen verliehen bekam.

Als die Arbeiten auf der Fußballanlage abgeschlossen waren, stellte Brandl den Antrag auf Aufnahme der im September 1977 gegründeten Sektion Tennis in den Gesamtverein. Durch seine Initiative wurden vier Tennisplätze erreichtet, im Herbst 1978 wurde der Spielbetrieb aufgenommen. Bei der Errichtung der Tennishalle im Jahr 1984 war der Familienvater für die Maurerarbeiten verantwortlich. Im Jahr 1995 übernahm Brandl das Obmann-Amt beim USV Furth, das er bis 2005 ausübte. Der Verein führte ihn fortan als Ehrenobmann. Bereits fünf Jahre zuvor war aus dem Sportplatz „Furth-Nord“ die Anton-Brandl-Sportanlage geworden. Für sein Lebenswerk wurde Brandl zum Ehrenbürger der Gemeinde Furth ernannt.