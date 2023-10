Das Bezirksduell gibt die Richtung vor

Mit Spannung wurde das Bezirksduell zwischen Bad Großpertholz und Kirchberg erwartet. Beide Mannschaften befanden sich im stark umkämpften Tabellenmittelfeld und hatten die Chance, mit einem Sieg einige Plätze gutzumachen. Die erwartete Spannung blieb am Ende aber etwas aus. Bereits nach 31 Minuten lag die Weixelbraun-Elf 4:0 voraus. Der USC kam zwar zwischenzeitlich bis auf 3:5 heran, am Ende fiel der 6:3-Sieg aber doch deutlich aus.

David Artner, Sportlicher Leiter von Bad Großpertholz, sah seine Mannschaft schon vor dem Spiel nicht genug fokussiert: „Ich hatte beim Aufwärmen schon kein gutes Gefühl. Wir waren etwas lethargisch, es war kein Feuer drin. Genau so haben wir dann auch gespielt. Wir waren nicht aggressiv, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Man hatte das Gefühl, es war uns egal, was gerade passiert. Wenn die Mannschaften auf Augenhöhe sind, darf man sich das nicht erlauben.“ Kirchbergs Trainer Patrick Weixelbraun sah seine Mannschaft hungriger: „Wir waren ab der ersten Minute handlungsschneller und haben uns viele gute Chancen herausgespielt.“ Dieser Motivationsunterschied sorgte dafür, dass das Spiel bereits nach einer halben Stunde praktisch entschieden war.

Für Kirchberg könnte dieser Sieg der Beginn eines starken Herbstabschlusses werden. Auf die Weixelbraun-Elf warten in den letzten drei Runden vor der Winterpause mit Karlstein, Windigsteig und Allentsteig drei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Kann die Weixelbraun-Elf in diesen Spielen an die Leistung gegen Bad Großpertholz anknüpfen, könnte sie nach Hoheneich die nächste Mannschaft werden, die sich aus dem Kampf ums Tabellenmittelfeld verabschiedet und sich um die oberen Ränge matcht.

Das gilt auch als Ziel, Weixelbraun will aber nicht zu euphorisch werden: „Ich schaue weiterhin von Spiel zu Spiel. Es ist aber natürlich das Ziel, den oberen Platz zu festigen. Am kleinen Platz in Windigsteig wird es aber nicht einfach. Auch Karlstein hat letztes Jahr mit einem ähnlichen Kader vorne mitgespielt. Wenn ihnen der Knopf aufgeht, sind auch sie gefährlich. Wenn wir unsere Leistung weiterhin bringen, sollte es aber passen.“

Für Bad Großpertholz gestaltet sich das Saisonfinish deutlich schwieriger. Nächste Woche wartet mit Eibenstein das nächste Bezirksduell, danach trifft der USC auf Spitzenreiter Groß-Siegharts und die drittplatzierten Hoheneicher. „Gegen Eibenstein ist sicher alles möglich. Wenn wir wieder eine bessere Leistung zeigen, können wir Punkte mitnehmen. Davon gehe ich aus“, meint Artner. Eibensteins Sportleiter Martin Koppensteiner sieht es ähnlich: „Ich sehe uns auf demselben Niveau. Es wird auf die Tagesverfassung ankommen und darauf, wer den Sieg mehr will.“

Auch in den letzten beiden Spielen sei für den USC dann einiges möglich, erklärt Artner: „Wir brauchen uns vor niemandem fürchten. Wenn wir das spielen, was wir können, dann können wir jeden schlagen. Das Ziel ist, dass wir aus den letzten drei Spielen mindestens vier, eher sechs Punkte mitnehmen.“ Setzt Bad Großpertholz die bisherige Serie fort, würde dieses Ziel auch in Erfüllung gehen, denn: Seit der ersten Runde hat Bad Großpertholz immer abwechselnd gewonnen und dann verloren. Nach der Niederlage gegen Kirchberg in Runde Acht würden in der neunten und elften Runde also noch zwei Siege herausschauen.