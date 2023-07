Nach dem Ende der Übertrittszeit konzentrieren sich nun alle Vereine voll auf die Vorbereitung. Dort läuft vor allem bei der Zahl der verfügbaren Spieler alles nach Plan. Die Verletzten aus der Vorsaison kehren vermehrt zurück, Ausfälle gibt es großteils nur urlaubsbedingt.

Das Testspiel von Bad Großpertholz gegen die Schremser Reserve endete 3:3, Sportleiter David Artner ist mit der Leistung zufrieden: „Dafür, dass einige Spieler gefehlt haben, haben wir eine gute Partie gespielt. Normalerweise müssen wir das Spiel auch gewinnen, wir haben spät noch den Ausgleich bekommen.“

Beim USC schien auch ein unerwarteter Name in Aufstellung auf: Jiri Hrbac, der ehemalige Dietmannser, deponierte kurz vor Ende der Übertrittszeit seinen Pass noch in Pertholz. Artner erklärt: „Er wollte aufhören. Da er ein guter Freund von Michal Masat ist, hat er dann aber gefragt, ob er den Pass zu uns legen kann. Er ist nicht fix eingeplant, wird nur bei Not am Mann spielen.“ Generell ist man in Bad Großpertholz derzeit sehr glücklich über die Neuzugänge: „Ich bin sehr begeistert. Sie bringen sich alle gut ein, können auch gut Deutsch. Die Stimmung in der Kabine ist ausgezeichnet.“

„Gute Tests“ trotz Niederlagen

Eibenstein testete unter der Woche gegen Weitra und am Freitag gegen Brand-Nagelberg. Beide Partien gingen mit zwei Toren Unterschied verloren. „Wir haben uns in beiden Spielen zu Beginn schwer getan. Man merkt schon, dass die Mannschaften der ersten Klasse ein höheres Tempo gehen. Um da mithalten zu können, haben wir noch etwas Arbeit vor uns. Nach drei Spielen in sieben Tagen waren die Spieler aber auch schon etwas müde. Für uns waren es jedenfalls gute Tests“, erklärt der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner.

Am Freitag testet der SVE zu Hause gegen die tschechische Mannschaft AC Buk. Auch im Winter wurde dieses Duell ausgetragen, damals gewann Eibenstein 4:3.