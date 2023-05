Eibensteiner Erfolgslauf stoppte auch Waldhausen

Der SV Eibenstein konnte seine bestechende Form zum Wochenende ein weiteres Mal unter Beweis stellen. Die Siegesserie von Tabellenführer Waldhausen, die seit dem Rückrundenbeginn angehalten hatte, wurde von der Zimmel-Elf mit einem 3:3 beendet. Der SVE ist nun selbst bereits seit sechs Spielen ungeschlagen, verlor zuletzt zum Rückrundenauftakt gegen den damaligen Tabellenführer Arbesbach. Insgesamt holte Eibenstein schon jetzt mehr Punkte in der Rückrunde, in der noch fünf Spiele ausstehen, als in der gesamten Hinrunde.

Dass die Mannschaft gerade an sich glaubt, zeigt der Spielverlauf gegen Waldhausen. Nach einer Stunde lag die Zimmel-Elf 1:3 zurück, durch Tore in der 69. und 80. Minute gelang aber noch der Ausgleich. „Nach dem 1:3 habe ich gedacht, dass das Spiel entschieden ist. Wir haben aber weiter gekämpft, nie aufgegeben. Da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Beim Stand von 1:3 gegen Waldhausen noch zurückzukommen, das ist eine starke Leistung“, ist der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner zufrieden. „Wir haben gerade einen Lauf, spielen wirklich gut und verdienen uns die Punkte. Auch dem Trainer, der die Mannschaft auf die Spiele vorbereitet, muss man ein großes Lob aussprechen.“

Sportchef will nicht in Euphorie verfallen

Einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an den letzten beiden Unentschieden des SVE hatte auch Tormann Patrik Sobolik. Sowohl gegen Karlstein, als auch gegen Waldhausen vereitelte der Tormann kurz vor Spielende noch eine hochkarätige Chance. Man kann deshalb aber keineswegs von glücklichen Punktetrennungen sprechen, denn auch Eibenstein hatte in beiden Spielen den Matchball am Fuß.

Was beim SVE außerdem gerade sehr gut läuft, ist, dass der Trainer Woche für Woche aus dem Vollen schöpfen kann: „Wir können jede Woche gleich auftreten, haben wenige Ausfälle. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich und trägt dazu bei, dass es so gut läuft“, erklärt Koppensteiner.

Nach den beiden Duellen gegen die Spitzenreiter warten nun nur noch zwei Mannschaften auf die Zimmel-Elf, die in der Tabelle über ihr liegen. Koppensteiner will deshalb aber nicht in Euphorie verfallen: „Jedes Spiel ist anders und fängt bei 0:0 an. Die Ergebnisse bis jetzt waren kein Zufall, aber man muss vorsichtig bleiben.“ Gerade den nächsten Gegner Hoheneich schätzt er stark ein: „Hoheneich hat im Frühjahr nur einen Punkt weniger als wir gemacht. Ich gehe von einem ausgeglichenen Spiel aus.“ Die Ungeschlagen-Serie des SVE zu beenden, wird aber jedenfalls auch für die gut ins Frühjahr gestarteten Haie ein schweres Unterfangen.