Gelungene Rückkehr des Hochland-Derbys

Schon sechs Jahre ist es her, dass der USC Rappottenstein und der UFC Arbesbach in einem Liga-Derby um den Sieg kämpften. Die bedingte Pause ergab sich durch den damaligen Aufstieg der Rappottensteiner aus der 2. Klasse Waldviertel Süd. Manches blieb gleich. Der Sieger hieß 2017 sowie 2023 Rappottenstein, das Ergebnis war heute wie damals ein 3:1.

Um bei den Gemeinsamkeiten zu bleiben – einige Spieler standen sich schon vor sechs Jahren in der „Festung“ gegenüber. Auf Seiten der „Ritter“ standen Josef Kramer und Nikoley Schibany in der Startelf. Bei Arbesbach waren David und Mathias Hinterndorfer, Johannes Bauer und Elias Pfeiffer entweder im Kader oder spielten von Anfang an.

Es schien, als hätten einige das Hochland-Derby vermisst. Am vergangenen Freitag haben über 300 Besucher den Weg in die gerade im Umbau befindliche „Festung“ gefunden.

Für ein kurioses Highlight der Partie sorgte ausgerechnet der Schiedsrichter. Grund war der vermeintliche Treffer zum 2:0, der im Endeffekt dann kein Treffer war. Ein Kullerball der Rappottensteiner wurde wenige Zentimeter vor der Torlinie geklärt, die Entscheidung des Schiedsrichters war „Tor für die Gastgeber“. Die gegnerischen Fans tobten, da der Ball eben nicht die Linie überquert hatte. Auch „Ritter“ Daniel Böhm-Gundacker zeigte sich als fairer Sportsmann und bestätigte die Meinung der Fans. Nachdem der Unparteiische für zwei Minuten in sich ging, kam dann die Entscheidung – er revidierte das Tor.

Auf den Ausgang des Spiels hatte die Entscheidung nicht viel Auswirkung. Die Heimischen gewannen klar 3:1. „Aufgrund der überragenden Leistung in der zweiten Halbzeit war der Sieg absolut verdient“, resümierte der Rappottenstein-Trainer Hermann Kreindl, der von der Leistung seiner Mannschaft positiv überrascht war. Als „bittere Niederlage“ bezeichnete der Trainer der Gäste, Stefan Mayrhofer, das Aufeinandertreffen.

Für Rappottenstein geht es nun zur ersten Auswärtspartie nach Bad Großpertholz, Arbesbach empfängt Allentsteig.