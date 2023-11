Gmünder Bezirksklubs haben Luft nach oben

Zum Wochenende ging die Herbstsaison in der 2. Klasse Waldviertel Zentral zu Ende. Im Rennen um die Meisterschaft wird im Frühjahr vermutlich keine Bezirksmannschaft mehr eine Rolle spielen können, zu souverän war das Auftreten von Herbstmeister Groß-Siegharts bislang. Mit sieben Punkten Rückstand befindet sich Hoheneich in der ersten Verfolgergruppe, fünf Punkte dahinter liegen Kirchberg und Bad Großpertholz im Tabellenmittelfeld. Eibenstein landete mit zehn gesammelten Punkten nur an drittletzter Stelle. Wie lassen sich diese Resultate gemessen an den Saisonzielen der Vereine einordnen? Die NÖN gibt einen Überblick.

SV Haie Hoheneich - Saisonziel: Top Fünf; aktueller Tabellenrang: 4

Der SV Haie Hoheneich erreichte das zu Beginn gesetzte Ziel klar. Eine Runde vor Schluss lagen die Haie sogar noch auf dem zweiten Platz, durch das Unentschieden gegen Bad Großpertholz sind sie nun punktgleich mit Rappottenstein und Windigsteig nur einen Zähler hinter dem zweitplatzierten UFC Arbesbach zu finden. Interessanterweise wurden die Punkte mit Ausnahme des Unentschiedens gegen Allentsteig allesamt gegen andere Bezirksvereine abgegeben.

„Wir sind zufrieden. Die Saison war gut, unser Ziel haben wir erreicht. Jetzt schauen wir, dass wir im Frühjahr darauf aufbauen können“, sagt Trainer Karl Geist, der die Haie am Ende der vorherigen Saison übernommen hat. Am letzten Spieltag stand überraschenderweise Stürmer Simon Hric wieder in der Startelf von Hoheneich. „Er hat mir versichert, dass es geht, war auch am Training und hat einen guten Eindruck gemacht“, erklärt Geist. Nach 26 Minuten musste er aber doch angeschlagen ausgewechselt werden. Im Dezember wird Hric dann planmäßig operiert, im Frühjahr steht er den Haien also nicht zur Verfügung.

SV Kirchberg - Saisonziel: Top Sechs; Tabellenrang: 6

Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Allentsteig schaffte es Kirchberg noch, das angepeilte Saisonziel zu erreichen und in der oberen Tabellenhälfte zu überwintern. Ein Platz in der ersten Verfolgergruppe von Groß-Siegharts war aufgrund von Niederlagen gegen Windigsteig und Karlstein in den zwei Runden zuvor nicht mehr möglich.

„Die Leistungen waren etwas schwankend. Teilweise haben wir gut performt, in den letzten zwei Wochen gegen Windigsteig und Karlstein, oder auch gegen Hoheneich haben wir aber das Spiel gemacht und nicht gewonnen. Dort haben wir also mögliche Punkte liegengelassen“, resümiert Trainer Patrick Weixelbraun. „Wir sind hinten noch zu anfällig, auch vorne müssen wir noch kreativer werden, dann können wir weiter nach oben kommen. Es wäre also mehr möglich gewesen, das letzte Spiel war aber wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“

USC Bad Großpertholz - Saisonziel: Top Fünf; Tabellenrang: 7

Für Bad Großpertholz kam am Ende punktgleich mit Kirchberg der siebente Rang heraus, das Saisonziel wurde damit verfehlt. Bei der Pichler-Elf wechselten sich Sieg und Niederlage von der ersten bis zur zehnten Runde ab, bevor die Saison mit einem Unentschieden gegen Hoheneich beendet wurde. Mit der knappen Niederlage gegen Großsiegharts und dem Unentschieden gegen die Haie in den letzten beiden Runden konnte der USC beweisen, dass er mit den besten Mannschaften mithalten kann.

„Ich habe etwas gemischte Gefühle zur Saison. In den letzten drei Runden haben wir uns stabilisiert, haben guten Fußball gespielt. Auch der Sieg gegen Rappottenstein war ein Höhepunkt“, sagt Sportleiter David Artner. „Ich ärgere mich aber, dass wir in einigen Heimspielen Punkte liegengelassen haben. Das war nicht notwendig, da hätten wir sicher noch sechs Punkte mehr machen können. Jetzt befinden wir uns in der Tabelle etwas im Niemandsland, können also nicht ganz zufrieden sein. Im Frühjahr wollen wir auf jeden Fall weiter nach vorne.“

Foto: Maximilian Köpf

Trainer Peter Pichler, mit dem vor der Saison eine Zusammenarbeit bis zum Winter vereinbart wurde, wird voraussichtlich weiter beim Verein bleiben, so Artner: „Zu 99 Prozent wird er weitermachen. Es freut uns, dass es ihm Spaß macht, er macht auch eine gute Arbeit. So haben wir jetzt auch auf dieser Position einmal eine gewisse Kontinuität.“

SV Eibenstein - Saisonziel: keine Angabe; Tabellenrang: 10

Beim SV Eibenstein wollte man nach der Verletzung von Petr Jaros in der Vorbereitung kein Saisonziel nennen. Zu ungewiss war, wie gut die Zimmel-Elf den Ausfall kompensieren können werde. Tatsächlich fiel es dem SVE ohne den Spielmacher schwer, an die guten Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen. Die letzten vier Spiele wurden allesamt verloren, wobei die Leistung in der letzten Runde trotz der 1:5-Niederlage gegen Windigsteig gut gewesen sei, meinte der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner. In den anderen Spielen kam Eibenstein aber oft nicht richtig in Fahrt.

„Wir sind hinter den Erwartungen geblieben. Wenn ich die Saison ‚durchwachsen’ nenne, ist das noch gut ausgedrückt. Wir haben es leider nicht geschafft, Konstanz hineinzubringen. Nach sieben Runden waren wir noch am Tabellenmittelfeld dran, danach haben wir aber alle Spiele verloren. Generell hatten wir nur wenige Spiele, wo wir wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Gegen Hoheneich und Rappottenstein haben wir aber gezeigt, was in uns steckt“, so Koppensteiner. Freude gibt es beim SVE aber über die Entwicklung von Talent Raphael Bichler. Der 15-jährige Mittelfeldspieler stand gegen Karlstein zum ersten Mal in der Startelf und spielte auch gegen Windigsteig von Beginn an. „Er hat seine Sache wirklich gut gemacht, ist ein Spieler für die Zukunft“, erklärt der Sportliche Leiter.