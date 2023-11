Gmünder Bezirksklubs rechnen mit einer ruhigen Winterpause

Im Gegensatz zu den anderen Ligen im Bezirk gab es in der 2. Klasse Waldviertel Zentral bereits vergangenes Wochenende keine Spiele mehr. Das liegt daran, dass sie nur zwölf Vereine zählt und daher im Vergleich zu 14er Ligen zwei Runden weniger auszutragen hat. Nach den letzten Trainings ist für die Bezirksklubs nun Ruhe angesagt.

Bei Hoheneich fiel das letzte Training, das am Freitag stattfinden hätte sollen, aufgrund von Regenfällen überhaupt ins Wasser. Zum Wochenende gibt es noch eine letzte Mannschaftsbesprechung. „Dann folgt die Winterpause, wo die Verletzungen auskuriert werden können. Die Spieler werden sich aber eigenständig fit halten“, erklärt Trainer Karl Geist.

Die Mannschaft werde voraussichtlich beisammenbleiben, aufgrund der Verletzung von Stürmer Simon Hric werde man aber nach einem Angreifer Ausschau halten. Geist: „Wir haben aber keinen Stress, brauchen nicht unbedingt jemanden. Natürlich wäre es aber super.“ Mit der Leistung der Reservemannschaft, die sich am letzten Platz befindet, ist der Trainer nicht zufrieden. Für das Frühjahr möchte Geist einen Betreuer finden, der sich an Spieltagen um die Mannschaft kümmert.

Der SV Kirchberg ging auch direkt mit dem letzten Spiel in die Winterpause. Für die Spieler werde es vom Verein ein freiwilliges Angebot geben, um sich fit zu halten. Viele Transfers sind nicht geplant, wie Trainer Patrick Weixelbraun erklärt: „Wir werden uns umhören und schauen, ob sich etwas ergibt. Es kann aber auch sein, dass der Kader gleich bleibt. Derzeitiger Stand ist auch, dass alle Spieler an Bord bleiben.“

Bei Bad Großpertholz sind über den Winter auch keine großen Umbrüche zu erwarten. „Wir werden nach jetzigem Stand keine Abgänge haben. Wenn dann gibt es die eine oder andere Kaderergänzung, dass wir breiter aufgestellt sind. Wir sind aber mit dem Kader zufrieden und wollen versuchen, dass wir jetzt Ruhe und Kontinuität in die Mannschaft bringen“, erklärt der Sportliche Leiter David Artner.

Dass der Wunsch nach einer Kaderverbreiterung da ist, zeigt auch die Wechselstatistik des USC: In den letzten vier Spielen tauschte Coach Peter Pichler nur zwei Mal aus, in zwei der vier Partien wurde gar nicht gewechselt. Über den Winter wird es für die Spieler des USC die Möglichkeit geben, freiwillig in der Halle zu spielen. Im Jänner startet dann ein individuelles Trainingsprogramm, Anfang Februar beginnt die gemeinsame Vorbereitung.

Beim SV Eibenstein wird es nach dem Rückzug von Sportleiter Martin Koppensteiner auf der Funktionärsebene zu Veränderungen kommen (siehe links). Sportlich ist man in Eibenstein nach dem durchwachsenen Herbst nicht glücklich: „Uns hat die Frühjahrssaison etwas getäuscht. Die Verletzung von Petr Jaros haben wir nicht wirklich kompensieren können“, erklärt Sportleiter Georg Janda.

Angesprochen auf den Kader wolle man die Jugend in Zukunft mehr forcieren: „Wir werden versuchen, unsere jungen Spieler an die Kampfmannschaft heranzuführen. Bei Raphael Bichler ist uns das zum Beispiel schon geglückt.“ Mit großen Veränderungen im Kader rechnet der Sportliche Leiter nicht.