Gmünder Klubs in Torlaune

Bis auf Kirchberg konnten zum Wochenende alle Bezirksklubs mit deutlichen Testspielsiegen aufzeigen. Zudem trafen in allen Spielen auch Neuzugänge, was zeigt, dass die neu formierten Mannschaften bereits gut zusammenwachsen.

Der höchste Triumph gelang Hoheneich gegen den SV Krumau, der in der Vorsaison Letzter der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau wurde. Die Haie gewannen mit 9:2, wobei vor allem Neo-Stürmer Simon Hric aufzeigte: „Er hat vier Tore gemacht und zwei aufgelegt, er hat sich also gleich gut in Szene setzen können“, ist Trainer Karl Geist zufrieden. Auch sonst ist der Trainer guter Dinge: „Wir haben bereits einige Ansätze, die wir in den Trainings ausgearbeitet haben, umsetzen können. Die Einstellung ist sehr gut. Auch die Jungen drängen nach, wodurch ein internes Konkurrenzdenken entsteht, was auch gut ist.“ Die Reserve von Hoheneich war zum Wochenende ebenfalls erfolgreich: Der Test gegen České Velenice endete 5:3.

Der SV Eibenstein gewann sein Vorbereitungsspiel gegen den tschechischen Verein AC Buk 6:0. „Gegen diesen Gegner haben wir das Spiel mehr übernehmen können. Nach den stärkeren Gegner zuletzt ist das auch nicht schlecht“, fasst der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner zusammen. Koppensteiner verkündete außerdem noch drei Neuzugänge von Großdietmanns: Marcel Dienstl, Ferhat Ertürk und Ferdi Dinc, der in der Vorsaison Torschützenkönig in der Reserve war, stoßen zum SVE. Somit sind es nun insgesamt 13 Spieler, die Eibenstein von Großdietmanns übernimmt, wobei nicht sicher ist, wie viele davon regelmäßig dabei sein werden: „Ich kann noch nicht wirklich sagen, wie sich das entwickelt und wie viele für die Kampfmannschaft infrage kommen. Das wird sich erst in den kommenden Wochen herausstellen“, so der Sportliche Leiter.

Im Duell zwischen Bad Großpertholz und Reichenau setzte sich der USC mit 6:3 durch. Neo-Stürmer Miroslav Kučera konnte nach je zwei Toren gegen Weitra und die Schremser Reserve dieses Mal sogar drei Treffer erzielen, zudem traf Michal Stropek das erste Mal für seien neuen Verein. „Das Spiel lief gut, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir dominiert. Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein“, schildert Sportlicher Leiter David Artner. Über Neo-Trainer Peter Pichler, der nach dem Rückzug von Michal Masat kurzerhand übernahm, zeigt sich der Verein bislang erfreut: „Es macht gerade allen viel Spaß. Der Trainer ist wie erwartet hochmotiviert und mit vollem Einsatz dabei“, so Artner.

Das Testspiel zwischen Kirchberg und Lichtenau endete 2:2. Mit Jan Stary und Michael Prucha wurden beide Treffer von Neuzugängen erzielt. Wie bewertet Trainer Patrick Weixelbraun den Test? „Der Kader hat sich stärker verändert, dadurch kam es gerade in der ersten Halbzeit noch zu einigen Ungenauigkeiten. Es war aber auch erst das zweite Testspiel, die Abläufe gehören also noch abgestimmt. Das sollte in den nächsten Spielen dann immer besser werden.“

Zum Wochenende testet dann Bad Großpertholz gegen Lichtenau. Auf Kirchberg und Eibenstein warten mit St. Martin und Schwarzenau zwei 1. Klasse-Mannschaften, Hoheneich trifft auf St. Leonhard/HW.