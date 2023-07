Großer Zuwachs für die Bezirksteams

Mächtig viel Bewegung herrschte in der am Montag zu Ende gegangenen Übertrittszeit bei allen Gmünder Bezirksklubs. Insgesamt stehen 31 Neuzugängen nur 13 Abgänge gegenüber. Über die Hälfte aller Zugänge fällt dabei auf ehemalige Spieler des SVU Großdietmanns, der den Betrieb einstellte.

Die meisten Neuzugänge verzeichnete SV Eibenstein, dem es gelang, neben Neo-Stürmer Kevin Strejcek gleich zehn Spieler von Dietmanns zu rekrutieren. Diese sind Markus und Patrick Budschedl, Ondrej Hacka, David Höbarth, Mario Drabeck, Lucas Simon, Siegfried Skorianz, Lukas Hinker, Roland Kitzler und Franz Kitzler. Regelmäßig werden sie alle aber nicht am Feld stehen, wie der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner erklärt: „Ein paar sind nicht immer da, haben den Pass zu uns gelegt. Ondrej Hacka und Patrick Budschedl haben ja eigentlich schon aufgehört, jetzt hätten sie aber immerhin noch die Möglichkeit, das eine oder andere Mal zu spielen.“

Generell freut sich Koppensteiner, dass der Kader so vergrößert wurde: „Gerade in der Reserve war es oft schwer, genug Leute aufzutreiben. Darüber hinaus haben wir mit Mario Drabeck jetzt einen Zweiertormann.“ In der Reserve werden sich Georg Zwettler und Drabeck nach den Abgängen der Torhüter Mario Giefing und Daniel Lotz abwechseln. Neo-Stürmer Kevin Strejcek, der Martin Dušák ersetzen soll, gab im ersten Testspiel gegen Litschau ein gutes Bild ab und traf vier Mal.

Der SV Kirchberg, der nach den Abgängen von Rostislav Tomek, Matěj Říha und Jan Tuma kurzzeitig ohne Legionäre dastand, brachte es im Transferfinish noch auf neun Neuzugänge - darunter wieder drei Legionäre: Michael Prucha, der bereits für Langschlag und St. Martin spielte, soll die Verteidigung stärken, Jan Stary und der erst 19-jährige Jiri Hamr sollen vorne für Gefahr sorgen. Mit Bastian Weixelbraun und Sascha Berger stoßen zwei junge Spieler von Horn zu Kirchberg, außerdem docken Daniel Lotz, Mario Giefing, Daniel Fichtenbauer und Markus Quast an.

Dass es zu hundert Prozent gelungen ist, Tomek und Říha zu ersetzen, wollte Trainer Patrick Weixelbraun nicht bestätigen: „Hamr ist erst 19, da könnte es noch etwas an Konstanz fehlen. Stary spielt eher kampfbetont, ist aber auf jeden Fall ein gestandener Spieler, der die jungen einteilen kann.“ Generell freut sich Weixelbraun über die Kadererweiterung: „Wir sind sicher breiter aufgestellt, der Kampf ums Leiberl wird somit größer. Das fördert die Verbesserung der Spieler.“ Auch vonseiten des Vereins freut man sich, aufgrund des „guten Vereinsklimas bei potenziellen Neuzugängen gepunktet zu haben“ und, dass die „Jugendspieler trotz der teils unmoralischen Angebote einiger anderer Vereine dem SVK die Treue halten“.

Die Haie aus Hoheneich tätigten die wenigten Transfers. Mit Daniel Trötzmüller von Nondorf sowie Leon Breit und Niko Mager von Schrems stoßen drei junge Talente zum Verein, zudem kehrt Ahmed Cetin von Großdietmanns zurück. Die Stürmer Marek Urazil und David Smolen, von denen immer nur einer, meistens Urazil, in der Kampfmannschaft stürmte, wurden beide abgegeben. Als Ersatz wurde Šimon Hric vom FK Dačice engagiert. „Es war geplant, dass wir die beiden abgeben, weil wir die tschechischen Spieler reduzieren wollten. Jetzt wollen wir vermehrt auf junge österreichische Spieler setzen. Die drei neuen jungen zählen jedenfalls zum erweiterten Kader der Kampfmannschaft. Generell sind wir mit der Tranferzeit zufrieden“, erklärt Sportlicher Leiter Dietmar Geist. Beim ersten Testspiel gegen Brand-Nagelberg trafen sowohl Mager als auch Hric.

Bei Bad Großpertholz dockten, wie bereits berichtet, mit Michal Masat, Michal Stropek, Jiri Komrska und Miroslav Kučera, der beim ersten Testspiel gleich zwei Mal traf, vier neue Legionäre an, außerdem stießen Petr Janda, Eric Killinger und Michael Friesenecker zum Verein. Vojtěch Přeučil, Michal Schön, Josef Sacha, Christian Bruckner und Martin Janev haben den USC verlassen. „Grundsätzlich bin ich mit den Neuzugängen zufrieden, sie können uns sicher weiterhelfen. Ich hätte aber gerne noch den einen oder anderen Österreicher geholt, das hat leider nicht funktioniert“, erklärt Sportlicher Leiter David Artner.