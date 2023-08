In Regenschlacht knapp unterlegen

Beim Vorbereitungsspiel gegen die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau (2. Klasse Nordmitte in Oberösterreich) musste sich der UFC Arbesbach mit 2:3 knapp geschlagen geben. „Wir sind gut in die Partie gestartet und haben die erste Hälfte dominiert – in der zweiten Hälfte war dann der Gegner besser“, sagt Präsident Markus Lichtenwallner über das trotz Starkregen abgehaltene Vorbereitungsspiel im Nachbarbundesland. Trotz der Niederlage sieht Lichtenwallner das Spiel als „guten Test“, der ohne Stammtormann Mathias Hinterndorfer bestritten werden musste.

Einen klaren 6:2-Sieg konnte Allentsteig am Wochenende in Brunn/Wild einfahren. Bis auf wenige Ausfälle und ohne den angeschlagenen Sebastian Schmid, konnten die Allentsteiger mit vollem Aufgebot auflaufen. „Wir waren viel besser als in den letzten Partien, hätten auch das eine oder andere Tor mehr machen können“, berichtet Trainer Markus Maier.

Grundsätzlich zufrieden, trotz wetterbedingter Spielabsage, zeigte sich auch der der Trainer des USC Rappottenstein, Hermann Kreindl: „Es geht in die richtige Richtung – alle sind ready und motiviert.“