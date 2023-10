Jede Woche eine neue Überraschung

In der „Zentral“ kann gerade Woche für Woche alles passieren. Bis auf wenige Vereine, die sich etwas klarer oben und unten in der Tabelle festgesetzt haben, sind die Kräfteverhältnisse enorm ausgeglichen. Mit jedem Sieg können im Tabellenmittelfeld potenziell mehrere Plätze gutgemacht werden, mit jeder Niederlage können die Mannschaften hingegen ein gutes Stück nach unten abrutschen.

Ein Blick auf einige der letzten Spiele der Bezirksvereine verdeutlicht diese Situation: In der sechsten Runde unterlag Bad Großpertholz gegen Karlstein 1:4, dieses Wochenende (Runde 7) gewann der USC gegen Windigsteig hingegen mit 3:2. Beide Gegner weisen derzeit neun Punkte auf. Auch Eibenstein verlor zuletzt gegen Pfaffenschlag mit 1:3 und setzte sich danach gegen Rappottenstein mit 4:1 durch. Wieder haben beide Gegner derzeit gleich viele Zähler am Konto, sind ähnlich stark einzuschätzen.

David Artner, Sportlicher Leiter von Bad Großpertholz, ahnte diese Situation bereits vor der Saison, als er prophezeite, dass jeder jeden schlagen könne, nur schwer Favoriten auszumachen seien. Daran hält er auch jetzt fest: „Es ist einfach spannend, jedes Wochenende kann alles passieren. Man muss immer die beste Leistung auf den Platz bringen, dann kann man jeden schlagen, sonst kann man aber auch gegen jeden verlieren.“ Mit Spannung erwartet er daher auch das nächste Spiel gegen Kirchberg: „Die Chancen stehen 50 zu 50, es kommt darauf an, wer den besseren Tag hat.“

Kirchberg-Trainer Patrick Weixelbraun sieht die Kräfteverhältnisse ähnlich: „Es ist alles sehr knapp. Die einzige Mannschaft, die uns wirklich gefordert hat, war Groß-Siegharts. Sonst haben wir entweder mit einem Tor Unterschied verloren oder aufgrund unserer Schlussoffensive spät noch einen Gegentreffer kassiert. Gegen Bad Großpertholz und Karlstein erwarte ich auch wieder enge Partien.“ Weixelbraun hebt zudem den interessanten Fall von Rappottenstein hervor: „Sie haben daheim alles gewonnen, auswärts alles verloren. Sie dürften ihr Spielsystem also an ihren kleinen Platz angepasst haben und dort auf viele Standardsituationen setzen.“

Hoheneichs Coach Karl Geist erklärt Groß-Siegharts zum Favoriten auf den Herbstmeistertitel und sieht Arbesbach derzeit als zweitstärkste Kraft. „Ansonsten ist es ziemlich ausgeglichen, es gibt jede Woche Überraschungen. Das sieht man zum Beispiel bei Bad Großpertholz, die zuhause gegen Karlstein verlieren und danach auswärts Windigsteig schlagen. Auch Eibenstein hat sich nun gefangen, ist nicht mehr zu unterschätzen“, analysiert Geist.

Die eben angesprochenen Eibensteiner sind mit dem Sieg gegen Rappottenstein nun auch endgültig ins Tabellenmittelfeld vorgerückt. „Momentan haben sich vorne und hinten zwei Vereine abgesetzt, ansonsten ist es extrem ausgeglichen, das beweist sich Woche für Woche“, schließt sich auch Eibensteins Sportlicher Leiter Martin Koppensteiner der Meinung seiner Kollegen an. Im Gegensatz zu den anderen Bezirksclubs bekommt es der SVE zum Wochenende aber mit einem Verein zu tun, der zu „den Oberen“ gezählt wird.

In Arbesbach erwartet Koppensteiner ein schweres Spiel: „Auf dem Platz haben wir uns schon immer extrem schwer getan. Ich weiß gar nicht, wann wir dort das letzte Mal gewonnen haben. Im Endeffekt kochen sie aber auch nur mit Wasser, ich traue uns also schon etwas zu.“ Tatsächlich liegt der letzte Sieg des SVE in der Kolm Arena schon einige Zeit zurück. Am 16. oktober 2011 gelang den Eibensteinern dort der letzte Erfolg. Mit einem 4:0 war es aber sogar der höchste Sieg, den Eibenstein überhaupt gegen Arbesbach feiern konnte.