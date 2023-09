Junge Energie für Kirchberg

Das Duell am Samstag zwischen Kirchberg und Groß-Siegharts war ein Duell der Jugend. Während der älteste Spieler der Sieghartser Startelf erst 27 Jahre alt war, setzte sich die Weixelbraun-Elf aus vier Spielern über 30 und sieben Spielern, die höchstens 20 Jahre alt sind, zusammen. Zudem hat Kirchberg mit Patrick Weixelbraun, Jahrgang 1997, auch den jüngsten Trainer der Liga.

Wie schätzt er es ein, eine so junge Mannschaft zu trainieren? „Grundsätzlich ist es natürlich ein Vorteil, weil wir so auch beim Training immer Vollgas geben können.“ Dass es auch Nachteile gibt machte sich bei der 1:3-Niederlage gegen Großsiegharts aber bemerkbar: „Wenn der Gegner ein bisschen anders spielt, sich variabler bewegt, dann dauert es oft länger, bis wir beim Mann sind. Da mangelt es natürlich einfach etwas an Erfahrung“, so der Trainer.

Außerdem fehlte Kirchberg in der Vorsaison oft die Konstanz und auch zu Beginn dieser Saison merkt man bereits, dass zwar viel in der Mannschaft steckt, diese das Potenzial aber nicht immer voll abrufen kann. Auch Weixelbraun spricht die Leistungsschwankungen an: „Gegen Eibenstein waren wir voll da, gegen Siegharts waren wir aber vor allem in der ersten Halbzeit oft Zweiter am Ball, etwas langsamer als der Gegner.“

Angesprochen auf die Mannschaftszusammensetzung verglichen mit den Bandlkramern, die im Gegensatz zu Kirchberg einige Spieler auf dem Feld hatten, die mit Mitte 20 im besten Fußballalter sind, sieht Weixelbraun keinen Nachteil: „Ich finde das eigentlich nicht so schlimm.“ Tatsächlich muss man bei diesem Argument entgegenhalten, dass die Weixelbraun-Elf mit den vier Spielern über 30, die zentral in der Verteidigung und im Mittelfeld agieren, auch einen Mannschaftsstamm mit viel Erfahrung aufweist, der für die jungen Spieler in schwierigen Situationen als Anhaltspunkt dienen kann.

Am Samstag wartet auf die junge Weixelbraun-Elf mit dem Derby gegen Hoheneich ein interessantes Spiel. Die Haie starteten mit zwei Siegen in die Saison, führen derzeit die Tabelle an. Kirchberg zeigte aber bereits gegen Eibenstein, dass die Mannschaft bei Heimderbys gute Leistungen abliefert. „Es ist ganz schwierig, Hoheneich derzeit einzuschätzen. Nach den zwei Siegen werden sie aber sicher mit viel Selbstvertrauen nach Kirchberg kommen“, meint Weixelbraun.