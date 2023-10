Krawczyk schoss Hoheneich auf Rang zwei

„Es war eine gute Aktion. Sie haben mit vollem Einsatz den Ball erkämpft und dann auf die Seite gespielt. Dort hat sich Stefan Hobbiger durchgesetzt und die Flanke hineingeschlagen. Fabian Krawczyk ist richtig gestanden und hat eingeköpft.“ So beschreibt Hoheneichs Trainer Karl Geist das Tor in der 94. Minute zum 3:2-Endstand gegen Arbesbach. Damit zogen die Haie auch in der Tabelle an der Mayrhofer-Elf vorbei, sind jetzt Zweiter - und haben gute Chancen, als erster Verfolger von Herbstmeister Groß-Siegharts zu überwintern.

„Unsere Einstellung hat bis zum Schluss gepasst. Die Spieler haben schon vor dem Spiel gesagt, sie wollen sich die drei Punkte unbedingt holen, dass wir in der Tabelle nicht zu weit zurückfallen. Die Kameradschaft ist gerade super, jeder kämpft für jeden. Außerdem fallen wir körperlich und konditionell bis zum Ende nicht zurück“, erklärt Geist, der mit der aktuellen Situation überhaupt sehr zufrieden ist. „Ich hätte nicht gedacht, dass es in meiner ersten Halbsaison als Trainer so gut funktioniert. Man sieht: Wenn man alles strukturiert und gezielt aufbaut und mit den Leuten gut umgeht, kann man viel bewegen.“

Besonders stolz ist der Trainer darauf, dass seine Mannschaft die guten Leistungen schafft, ohne dabei auf viele Legionäre zurückzugreifen. Die Haie starteten jede Partie mit maximal zwei Legionären, teilweise auch nur mit Vaclav Samec, der selbst nur einen kurzen Weg nach Hoheneich hat. „Er ist in České Velenice daheim, fährt also zum Sportplatz, als würde er in Österreich wohnen. Er hat es geschafft, sich in der Mannschaft zu etablieren, spielt mannschaftsdienlich und passt gut in das Gefüge. Das ist viel besser, als Spieler zu haben, die viel Geld kosten, nicht trainieren kommen und dann wie Fremdkörper wirken“, meint Geist.

Groß-Siegharts steht seit Samstag als Herbstmeister fest, hat auf Hoheneich fünf Zähler Vorsprung. „Man muss ihnen gratulieren, sie waren über weite Strecken einfach die Besseren. Wir haben sie zwar geschlagen, hatten aber auch unsere Ausrutscher. Da fehlt uns die Kontinuität einfach noch, außerdem hatten wir ja einige Ausfälle“, sagt Geist.

Dass Hoheneich trotz der Ausfälle gegen Arbesbach gewinnen konnten, spricht aber für die Qualität des Kaders. Schließlich waren mit Robin Zach, Martin Silmbrod sen., Tobias Redl und dem länger verletzten Simon Hric gleich mehrere wichtige Akteure nicht einsatzbereit. „Alle, die gespielt haben, haben ihr Bestes gegeben. Das schweißt die Mannschaft noch mehr zusammen, wenn man auch mit den Ergänzungsspielern erfolgreich ist. Die Pause wird uns aber guttun, dass sich die Spieler alle richtig regenerieren können“, ist Geist nicht unglücklich darüber, dass die Winterpause bevorsteht.

Was der Trainer in der derzeitigen Situation allerdings nicht nachvollziehen kann, ist das fehlende Interesse an der Mannschaft: „Unsere Fans sind vor allem auswärts sehr spärlich gesät. Außerdem sehen uns bei Heimspielen nicht viele Menschen aus Hoheneich selbst zu. Ich habe das Gefühl, außer den Langzeitfans interessiert die Mannschaft in Hoheneich nur wenige. Damit müssen wir leben, ich würde aber hoffen, dass sich das in Zukunft ändert.“

Um auf dem zweiten Platz zu überwintern, müssen die Haie am letzten Spieltag der Hinrunde gegen Bad Großpertholz gewinnen (außer Rastenfeld gelingt gegen Arbesbach eine Überraschung). „Wir müssen das Match trocken heimspielen“, so Geist. Großpertholz ist aber auch gut drauf, verlor gegen Siegharts am Samstag nur aufgrund eines späten Kontertors. Sportleiter David Artner rechnet sich daher auch gegen die Haie Chancen aus: „Wir haben den ganzen Herbst die Serie gehabt, dass wir abwechselnd gewinnen und verlieren. Jetzt hoffen wir also, dass das auch im letzten Spiel so weitergeht. Wenn wir so spielen, wie gegen Großsiegharts, bin ich mir sicher, dass wir in Hoheneich punkten.“