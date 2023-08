Nach 5:0-Start: „Dürfen jetzt nicht zu euphorisch werden“

Damit hat wohl niemand gerechnet. Der SV Haie Hoheneich schlug die im Sommer kaum veränderte SG Karlstein/Thaya zum Auftakt mit 5:0. In der Vorsaison wurde Karlstein Vierter, nach zwei Aufsteigern zählte die SG diese Saison also zu den heißesten Titelkandidaten. Noch dazu verlor Hoheneich beim Trainerdebüt von Karl Geist im Juni noch 1:6 gegen die Spielgemeinschaft. Was hat sich also verändert?

„Man muss die Spieler fragen, was sie wollen. Ich habe ihnen gesagt, wenn wir uns verbessern wollen, müssen wir auch dementsprechend arbeiten. Das dürfte gefruchtet haben“, erklärt Trainer Karl Geist. „Wir haben in der Vorbereitung gut trainiert und die Abläufe stimmen. Wichtig waren auch die letzten beiden Vorbereitungsspiele, die wir nicht gewinnen konnten. Das habe ich gebraucht, um genau zu wissen, wie ich die Mannschaft aufstellen soll.“ Von den Neuzugängen startete nur Simon Hric, er erzielte auch zwei Tore. Daniel Trötzmüller wurde eingewechselt, Niko Mager und Leon Breit starteten in der Reserve. Sie seien laut Geist noch nicht ganz bereit für die Kampfmannschaft.

„Spieler haben Vorgaben perfekt umgesetzt“

Im Gegensatz zum 1:6 am vorletzten Spieltag der Vorsaison, wo Geist die Mannschaft schon früher als erwartet übernehmen musste, hatte der Coach nun auch genügend Zeit, um die Mannschaft nach seinen Wünschen zu formen und auf den Gegner vorzubereiten: „Ich habe die Mannschaft gut eingestellt, habe Karlstein in der Vorbereitung auch schon gegen Japons spielen sehen. In den ersten zehn Minuten waren wir noch sehr nervös, da hat Karlstein schon einen Elfmeter verschossen. Dann ist es aber gelaufen. Wir haben super gespielt und schöne Tore erzielt. Außerdem ist es uns gelungen, Smrcka und Tomecek aus dem Spiel zu nehmen. Die Spieler haben meine Vorgaben perfekt umgesetzt.“

Was bedeutet dieser Auftakt-Erfolg nun für die weitere Saison? Zählen die Haie gar zu den Titelkandidaten? Geist bremst: „Man darf jetzt nicht euphorisch werden. Ich sehe uns noch lange nicht im Favoritenkreis, das sehen wir am Ende der Herbstsaison. Wir müssen weiter von Spiel zu Spiel schauen. Wenn Verletzungen ausbleiben und die Kameradschaft so gut bleibt, kann hier aber schon etwas entstehen.“

Nächstes Spiel wird „eine Wundertüte“

Der nächste Gegner heißt am Sonntag Windigsteig. Da das Spiel zwischen dem Absteiger und Groß-Siegharts aber abgesagt wurde, hatte Geist dieses Mal keine Möglichkeit, den Gegner bereits im Vorfeld zu analysieren. „Das nächste Spiel ist eine Wundertüte. Wenn wir wieder so spielen wie gegen Karlstein, brauchen wir uns aber vor niemandem fürchten“, lautet die Kampfansage des Trainers.

In den nächsten zwei Spielen müssen die Haie allerdings auf Geist verzichten. Dann befindet er sich auf einem Urlaub, der bereits vor seinem Engagement gebucht wurde. Rene Breit wird die Mannschaft währenddessen übernehmen.