Niederlage und Verletzung

Einzig Hoheneich konnte in der vorletzten Vorbereitungswoche mit zwei Siegen aufzeigen. Eibenstein musste witterungsbedingt absagen, Bad Großpertholz verlor gegen Lichtenau und Kirchberg wurde von Teams aus der 1. Klasse geschlagen.

Die erste Niederlage für Kirchberg setzte es unter der Woche gegen Gastern. Das Spiel ging knapp mit 4:5 verloren, weshalb Trainer Patrick Weixelbraun mit dieser Leistung auch zufrieden ist: „Das Spiel war gut, es war eine flotte Partie. Wir haben zwar einige Eigenfehler gemacht, das Spiel hätte aber auch unentschieden ausgehen können.“ Zum Wochenende musste Kirchberg dann eine 0:7-Niederlage gegen St. Martin hinnehmen. Mit diesem Auftritt war der Trainer naturgemäß alles andere als zufrieden. Außerdem verletzte sich Neuzugang Arthur Schindler bei der Begegnung. Wie lange er fehlen wird, ist noch unklar. Das letzte Testspiel bestreitet Kirchberg zum Wochenende gegen TJ Jiskra Nová Bystřice. „Ich hoffe, dass es dann wieder besser läuft und wir eher auf die Leistungen vom Training oder gegen Gastern zurückgreifen können“, so der Trainer.

Hoheneich bleibt in der Vorbereitung weiter ungeschlagen, zuletzt gab es ein 3:2 gegen die Schremser Reserve und einen 3:1-Sieg gegen St. Leonhard. „Die Abläufe passen gut, nur die Konsequenz fehlt zum Teil noch etwas“, erklärt Trainer Karl Geist. Es fällt ihm jedoch schwer, die Leistungen richtig einzurodnen: „Ich weiß momentan nicht wirklich, wo wir stehen. Die Gegner waren zum Teil nicht ganz auf unserem Niveau. Wir haben spielerisch einiges umgestellt, da wäre es gut gewesen, wenn wir das auch gegen stärkere Gegner testen hätten können.“ Krumau und St. Leonhard wurden in der Vorsaison in ihren 2. Klassen Letzter.

Das Duell zwischen Bad Großpertholz und Lichtenau endete 2:5. Somit bleibt der Sieg gegen Reichenau der bislang einzige Erfolg für den USC in der Vorbereitung. Die Partie gegen Lichtenau erlaubt auch einen Vergleich innerhalb der Klasse, denn auch Kirchberg testete bereits gegen denselben Gegner. Die Weixelbraun-Elf kam dabei auf ein 2:2. Zum Wochenende hat der USC dann gegen Hobbyliga-Verein Großschönau noch einmal die Chance, Selbstvertrauen für den Meisterschaftsstart zu tanken.

Das Spiel zwischen Eibenstein und Schwarzenau wurde witterungsbedingt auf Dienstag, nach Redaktionsschluss, verschoben. Ansonsten laufe derzeit alles nach Plan, erklärt der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner. Das letzte Wochenende, bevor Eibenstein gegen Kirchberg in die Meisterschaft startet, wird beim SVE für ein internes Testspiel genutzt.