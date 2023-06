Mehr Platz für Youngsters: Turek und Stropek gehen

Überraschend gibt der UFC Arbesbach zum Saisonende Michal Stropek ab. Der Tscheche kam vergangenen Sommer aus Erlauf und erzielte in der abgelaufenen Saison zehn Treffer für den Tabellendritten. Weit öfter trat er als Vorlagengeber in Erscheinung.

Trainer Stephan Mayrhofer bedauert den Schritt, erklärte aber zeitgleich, warum man sich die Wege trennen: „Wir waren sehr zufrieden mit ihm, aber wir machen Platz für unsere junge Generation, deswegen muss er gehen. Sonst geht sich das nicht aus." Aktuell ist Stropek noch auf der Suche nach einem neuen Klub. Christoph und Julian Kolm, sowie Simon Stiedl und Felix Huber sollen ab Sommer noch mehr Spielzeit bekommen, als sie das ohnehin schon in der letzten Saison bekamen.

Den Torjäger zieht's aus beruflichen Gründen weg

Neben Stropek gibt Arbesbach auch Lukas Turek ab. Seit 2018 stand der Offensivmann beim UFC unter Vertrag, kam damals aus Hoheneich, wo er nur ein halbes Jahr spielte. Davor war er eine Halbsaison in Weitra. In 102 Bewerbsspielen in Österreich gelangen dem Tschechen unglaubliche 126 Tore. Jetzt zieht es ihn aus beruflichen Gründen zurück in die Heimat.