Schlechte Generalprobe, gute Premiere?

Sechs Spiele, Sechs Niederlagen. Das ist die ernüchternde Vorbereitungsbilanz des UFC Arbesbach. Nach Rang drei und einer durchwegs soliden letzten Saison durchlebt man in Arbesbach einen Umbruch – man möchte verstärkt auf die eigene Jugend setzen. „Wir haben nie vollständig gespielt, mussten jede Woche mit einer anderen Formation auflaufen und müssen unsere Ziele etwas nach unten schrauben – ein Top-5-Platz wäre schon ein Erfolg“, bilanziert Trainer Stephan Mayerhofer nach einer verkorksten Sommervorbereitung. „Ziel ist es den jungen Spielern Zeit zur Entwicklung zu geben und sie im Kader zu festigen“, sagt Mayerhofer.

Eine durchwachsene Vorbereitung hat auch der USV Allentsteig hinter sich. Fünf Spiele und lediglich zwei Siege haben die Allentsteiger zu verbuchen. Man hatte „wenig Spieler zur Verfügung, ständig Urlaube und ständig Verletze“, betont Trainer Markus Maier. Der Spielerpool an Kampfmannschaftsspielern bereitet dem Allentsteiger Coach zusätzliche Sorgen. „Wir sind zwar in der Kaderbreite gut aufgestellt, der Kader an Kampmannschaftsspielern ist aber sehr dünn“, sagt Maier. Saisonziel wollte man seitens der Allentsteiger keines aussprechen, man versuche aber eine Rangverbesserung zu Rang 12 aus der vergangenen Saison zu erzielen.

Wenn es nach Trainer Hermann Kreindl geht, muss für den USC Rappottenstein am Wochenende gegen Allentsteig unbedingt ein Sieg her – ein Sieg, den man vorraussichtlich ohne den seit letzter Woche angeschlagenen Thomas Haider erkämpfen muss. Die abgelaufene Vorbereitung sieht Kreindl als „OK, aber nicht optimal“. Er sieht bei seiner Mannschaft noch Schwächen im Aufbauspiel. „Wir müssen individuelle Fehler abstellen und an der Konstanz arbeiten“ so Kreindl. Generell möchte der Trainer die Leistungen seiner Mannschaft aber nicht schmälern – „Die Ergebnisse spiegeln unsere Leistung oft nicht ganz wider. In einigen Partien konnten wir auf weite Strecken gut mithalten – eine Halbzeit war immer top“. Zu Konkreten Zielen für die Meisterschaft nennt der Neo-Coach „einen Tabellenplatz im vorderen Drittel“.