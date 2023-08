Torregen für Pfaffenschlag: Batrla mit Achterpack

Mit einem 8:0-Sieg gegen den SVU Japons (2. Klasse Thayatal/Schmidatal) ließ der SC Pfaffenschlag am Wochenende aufhorchen. Übertönt wurde er dabei noch von seinem Stürmer Tomas Batrla. Der Tscheche erzielte beim Kantersieg alle Treffer!

Beim SCP stand am Wochenende ein Trainingslager auf dem Programm, in dessen Rahmen neben Japons auch gegen Irnfritz (2:1) getestet wurde. Dabei gab's allerdings eine Hiobsbotschaft: Thomas Fraissl, der schon in der Vorsaison an einer Schlüsselbeinverletzung laboriert hat, musste schon nach wenigen Minuten vom Feld. Er hat sich neuerlich am Schlüsselbein verletzt.

Absteiger SV Windigsteig kämpft nach dem Abstieg noch mit seiner neuen Rolle - und den schwer zu kompensierenden Abgängen von Petr Liska, Firas Bulliqi und Andre Sindlgruber. So verlor die Hruby-Elf beide bisherigen Tests 0:4, zuletzt gegen Dobersberg. Obmann Gerhard Lamatsch ist aber zuversichtlich. Eine ausreichende Kaderbreite sei vorhanden: „Wir kommen auf jeden Fall durch die Saison.“

Als guten Gradmesser sieht Fabian Zeiner (Vereinssprecher der SG Karlstein/Thaya) die hohen Niederlagen gegen die klassenhöheren Testgegner Gastern und Raabs, jeweils 0:4. „Nach einer so guten Vorsaison ist auch mal gut, dass man sieht, wie viel Luft noch nach oben ist“, meint Zeiner. Generell erfreut man sich über eine gute Trainingsbeteiligung, wobei vereinzelt Spieler im Urlaub sind.

Urlauber sind auch beim SV Groß-Siegharts Thema. Beim Testspiel gegen Kühnring am vergangenen Wochenende musste man mit dezimiertem Kader anrücken, fuhr trotzdem einen 6:2-Erfolg ein. Wie auch bei allen anderen Bezirksklubs ist man, laut dem sportlichen Leiter Roland Zarycka, mit der Trainingsbeteiligung zufrieden.