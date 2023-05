Vereinssterben im Waldviertel: „Um jeden Verein ist es schade“

Dass mit dem SVU Großdietmanns schon wieder ein Verein aus der Hauptgruppe Waldviertel aufgeben muss, ist ein weiterer Rückschlag für die Region. Erst voriges Jahr stellten SV Göpfritz und SC Nagelberg den Betrieb ein, im Jahr davor der SV Eisgarn (dazu kam die Gründung der SG Burgschleinitz/Straning, wodurch eine weitere Mannschaft wegbrach).

„Generell ist es um jeden Verein schade. In unserer Hauptgruppe tut jeder Verein, der wegbricht, sehr weh“, sagt Werner Vogl, Obmann der Hauptgruppe Waldviertel. „Das Projekt in Großdietmanns hat damals sehr vielversprechend gestartet, in dem man Spielern aus dem eigenen Nachwuchs und der Ortschaft eine Möglichkeit zum Spielen geben wollte. Die Dietmannser haben anfangs sehr stark auf eigene Spieler gesetzt. Leider haben sie es nicht durchgehalten, müssen jetzt überhaupt aufhören.“ Positiv sei, dass der Nachwuchsbetrieb aufrechterhalten werden. Vogl: „Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.“

Kurve geht steil nach unten

Der SVU Großdietmanns reiht sich in eine lange Schlange an Waldviertler Vereinen ein, die aufgeben mussten. Alleine in den vergangenen zehn Jahren brachen aus der Hauptgruppe W4 acht Vereine weg, zwölf weitere kamen schlossen sich zu Spielgemeinschaften zusammen.

Harbach (2014), Langschwarza (2016), Pölla (2018), Breiteneich (2019), Eisgarn (2021), Nagelberg, Göpfritz (beide 2022), jetzt Großdietmanns (2023) und dazu auch Frauenfußball-Pionier DFC Heidenreichstein (2022) brachen komplett weg. Dazu schossen in dieser Zeit Spielgemeinschaften aus dem Boden: Burgschleinitz/Straning (2022), Karlstein/Thaya (2021), Röschitz/Roggendorf, Sigmundsherberg/Kleinmeiseldorf (beide 2019), Allentsteig/Göpfritz (2018; inzwischen aufgelöst), Sallingberg/Ottenschlag (2015).

Neueinsteiger sind nicht in Sicht

Davor waren Zusammenschlüsse zweier Klubs eher die Ausnahme: Brand/Nagelberg (2008; inzwischen aufgelöst), SG Haie/Hoheneich (2004; Fusion im Jahr darauf) und SG Eibenstein/Dietmanns (2001; nur für eine Saison - damals übrigens mit dem SVU-Vorgänger UFC Großdietmanns). Beispiele einer SG-Auflösung, nach der beide Klubs wieder normal weitermachten, gibt es bislang nicht.

Neu- oder Wiedereinsteiger, wie zum Beispiel in der HG Wachau Traditionsklub ESV Krems, seien laut Werner Vogl derzeit keine in Sicht. Auch die Waldviertler Hobbyliga „Serie H“ fährt derzeit eine andere Strategie, versucht eher strauchelnde Verbandsklubs für sich zu gewinnen, als dort prosperierende Klubs an den NÖ-Fußballverband abzugeben. Es gebe derzeit auch keine Gesprächsbasis, sagt Vogl: „Mit dem früheren Ligenvorstand gab es immer einen Austausch. Das ist seit dem Wechsel aber eingeschlafen.“

Ein großer Pool war die Hobbyliga aber ohnehin nie. Prominentestes Beispiel der jüngeren Vergangenheit war Serienmeister 1. FC Weißer Hai um die Jahrtausendwende, der erst in der 3. Klasse Hornerwald andockte, und ab 2004 mit dem SV Hoheneich in der 2. Klasse Waldviertel Nord gemeinsame Sache machte. 2010 probierte es auch die Hobby-Truppe FSG Horn für drei Jahre in der damaligen 3. Klasse Hornerwald, spielte davor allerdings nicht in einer Hobbyliga.