Waldhausen ist Meister: „Jetzt können wir die Siege richtig genießen“

„Man kann eigentlich nicht sagen, wo die Spieler vor dem Match mit ihren Gedanken sind. Alles ist vorbereitet, jeder will einfach nur feiern, aber du musst eben noch einmal spielen und punkten“, fasste Waldhausen-Meistermacher Patrik Zelinsky die Stimmung und Eindrücke vor dem Entscheidungsspiel gegen Karlstein zusammen. Über 300 Zuschauer wollten sich die (mögliche) Meisterschaft des SVW nicht entgehen lassen. Am Ende wurden sie zufriedengestellt, Waldhausen setzte sich mit einem 2:1-Erfolg die Krone auf.

Der Weg dahin war steinig, Zelinsky ehrlich: „Es ist nicht einfach, wenn du das Ziel hast, Meister zu werden und weiß, du musst jede Woche gewinnen. Du kannst dich über die Siege gar nicht so richtig freuen, vor allem, weil da noch drei Mannschaften oben dabei waren.“ Der ständige Druck könne auch hemmen, das ein oder andere Mal spielten seine Jungs nicht so befreit auf, wie er sich das gerne gewünscht hätte. Eben, weil die Konkurrenz auch permanent abliefert. „Wir können erst jetzt die Siege so richtig genießen. Dafür haben wir jetzt ein Monat Zeit“, will er jetzt einmal alles fallen lassen, ehe es mit der Vorbereitung auf die 1. Klasse weitergeht.

Glückwünsche gab es auch von anderen Vereinen aus der Liga, Zelinksy traf mit seiner Aussage den Nagel auf den Kopf und sagte das, was auch viele Konkurrenten zu Protokoll gaben: „Ich glaube, über die Saison gesehen, sind wir verdient Meister geworden.“