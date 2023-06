Auch ein Vizemeister darf rauf

Erst vorige Woche verkündete der Gmünder Hermann Kreindl seinen Rücktritt als Trainer beim UFC Langschlag mit Saisonende. Mit ein Grund bei der Entscheidungsfindung war, dass es trotz Punkteschnitts von 2,4 nie zum Meistertitel und zum Aufstieg gereicht hatte. Zumindest für Letzteres könnte seine Entscheidung etwas vorschnell gekommen sein. Weil nämlich in der 1. Klasse Waldviertel nächste Saison sonst nur 13 Vereine spielen würden, gibt es für die Vizemeister der 2. Klassen Waldviertel Zentral und Südliches Waldviertel/Wachau einen weiteren Aufstiegsplatz.

Und Langschlag hat gute Karten darauf, der Zentral-Vertreter zu werden. „Das hätte keiner geglaubt, hat sich alles erst nach meine Rücktritt ergeben“, nimmt es Kreindl einigermaßen locker. „Blöd gelaufen.“ Die Lok hat es selbst in der Hand, würde mit einem Sieg in der Schlussrunde gegen Karlstein/Thaya den zweiten Platz fixieren - und sich damit wie schon im Vorjahr einen Relegationsplatz sichern (2022 unterlag man in beiden Partien gegen den SV Spitz, der es in der 1. Klasse Nordwest/Mitte ins Spitzenfeld schaffte).

Bei Langschlag-Patzer wäre Arbesbach da

Um Karlstein auf Distanz zu halten, würde Langschlag auch ein Unentschieden reichen. Allerdings wäre dann die Tür offen für Arbesbach. Der Herbstmeister hat bei den direkten Duellen gegen Langschlag die Nase vorne (4:0, 1:3), würde bei Punktegleichheit vorgereiht. Die Mayrhofer-Elf hat zudem in der Schlussrunde eine auf dem Papier leichte Aufgabe daheim gegen Allentsteig zu bestehen.

„Es ist schön, dass das letzte Meisterschaftsspiel eine Art Finale ist", meint Fabian Zeiner, Sektionsleiter-Stellvertreter der SG Karlstein/Thaya. Recht viele Hoffnungen auf den Play-off-Einzug macht er sich allerdings nicht. Selbst bei einem Sieg in Langschlag, habe noch Arbesbach die besseren Chancen. Zeiner:„Trotzdem können wir im letzten Spiel so oder so eine gute Saison abschließen.“ Sollte es doch für die Relegation reichen, wäre die Freude freilich dennoch groß: „Den Genuss dieser Spiele würden wir uns nicht nehmen lassen.“

„Wir müssen jetzt einmal unser letztes Spiel gewinnen“, lässt sich Langschlags Kreindl noch auf gar keine großen Gedankenspiele ein. „Ich glaube, dass die Relegation dann eine machbare Aufgabe wäre.“ Die Konkurrenz in der Relegation kommt sicher aus dem Bezirk Zwettl. Hinter Meister Albrechtsberg rittern in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau nur mehr Gutenbrunn und Kirchschlag um den zweiten Platz.

Kirchschlag brennt, Gutenbrunn ist nur mäßig erfreut

Kirchschlag eroberte am Samstag den zweiten Platz zurück, auch weil Gutenbrunn die „Schlammschlacht“ in Droß nicht fertigspielen durfte (Abbruch, die Restzeit wird am kommenden Sonntag gespielt). „Man spürt schon eine Nervosität, die Mannschaft will es jetzt wissen“, schildert USV-Sektionsleiter Manfred Führer seine Eindrücke aus der Kabine. Seine Mannschaft liegt bei gleicher Anzahl an Spielen einen Punkt vorne, hat es also selbst in der Hand.

Führer tritt ein wenig auf die Euphoriebremse, es sei halt doch keine „gmahde Wiesn“, auch wenn Kirchschlags großer Kader ob des gedrängten Zeitplans einen Vorteil bieten dürfte. „Es gilt aber immer noch Qualität vor Quantität. Das Restprogramm ist für alle hart. Selbst der zweite Platz führt erst mal nur in die Relegation, und das werden noch richtige Hardcore-Spiele“, weiß er. Wie seine Spieler, würde auch er den Aufstieg dankend annehmen. „Sonst wären wir alle falsch am Platz“, sagt der Funktionär.

„Wenn wir es werden, haben wir ein Heimspiel mehr“, sieht Gutenbrunn-Obmann Wolfgang Pecksteiner die Relegation deutlich nüchterner. Ganz überzeugt wirkt er von einem Ausflug in die 1. Klasse nämlich nicht, denkt er an lange Fahrten zu einer möglicherweise übermächtigen Konkurrenz, statt Derbys an fast jedem Wochenende. „Es ist die Frage, ob es finanziell so sinnvoll ist. Wir fühlen uns in der Liga pudelwohl, in der 1. Klasse wären wir wahrscheinlich gleich hinten drin. Wenn du überlegen Meister wirst, wie zum Beispiel Albrechtsberg, ist das eine andere Sache. Ich gehe trotzdem von zwei Siegen aus, und wenn wir am Ende Zweiter sind, nehmen wir den Kampf auch an.“

Zu wenige Aufsteiger für die 1. Klasse

Warum es plötzlich überhaupt die Möglichkeit für Relegationsspiele gibt? Aus der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel steigt kein Verein in die 1. Klasse Waldviertel ab. Zudem stehen mit Albrechtsberg und Waldhausen nur zwei Aufsteiger den zwei Absteigern (Rappottenstein, Windigsteig) und einem Aufsteiger (Dobersberg) gegenüber - in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal verzichtet der einzige in Frage kommende Waldviertel-Vertreter Langau auf den Aufstieg. Macht nach Adam Riese für die kommende Saison nur 13 Vereine, also einer zu wenig.

„So können wir uns gut helfen, mit einem zusätzlichen Aufsteiger die Liga wieder auf 14 Vereine zu füllen“, erklärt Werner Vogl, Obmann der Hauptgruppe Waldviertel, der sich bei der Sitzung des NÖFV-Sportreferats vorige Woche für die Relegation der Vizemeister stark gemacht hat. „Eigenlich wäre die Aufstiegsspiele für so einen Fall nicht gedacht, aber da wir schon für Horn und Admira einen Sonderweg gewählt haben (Eingliederung der Zweierteams in die 2. Landesliga Ost; Anm.), habe ich darauf plädiert, auch hier einen Sonderweg zu wählen.“

Gespielt wird am Mittwoch (21. Juni) und Samstag (24. Juni) nach der letzten Runde.