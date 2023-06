Langschlag und Gutenbrunn matchen sich um den Aufstieg

Der zweite Aufsteiger in die 1. Klasse Waldviertel wird zwischen Gutenbrunn und Langschlag ermittelt. In der Zentral ließ der UFC Lok Langschlag mit einem 4:0-Sieg über die SG Karlstein/Thaya erst gar keinen Zweifel aufkommen, wer sich das Relegationsticket schnappen würde. Dem ASV Gutenbrunn reichte für den Einzug eine Glanzleistung im Nachtrag gegen Leiben, während Kirchschlag gegen Weiten nicht über ein Unentschieden hinauskam. Am Wochenende ging dem Verfolger dann endgültig die Kraft aus.

Die letzte Stunde an Restspielzeit gegen Droß spulte Gutenbrunn daher nur mehr im Schongang ab, denn am Sonntag war der zweite Platz nach Kirchschlags Pleite in Ottenschlag bereits fixiert. Die Angerer-Elf trat ohne ihre Legionäre und mit einer halben Reservemannschaft an, erklärte Obmann Wolfgang Pecksteiner. Der versprach, obwohl er zuletzt nicht unbedingt begeistert klang, „am Mittwoch um halb acht Vollgas.“

Gutenbrunn beschäftigt sich mit dem kommenden Gegner, der im zweiten Spiel am Samstag Heimrecht hat, kennt Langschlag noch aus der gemeinsamen 2. Klasse Waldviertel Süd, wo die beiden bis zur Vorsaison untergebracht waren. „Sie haben sich nicht viel verändert, also sehe ich uns auf Augenhöhe“, meint Pecksteiner. „Es werden interessante Spiele, wobei wir uns bei ihnen immer schwergetan haben. Daheim ist es dafür wieder besser gegangen.“

Für den UFC Langschlag und seinen scheidenden Trainer Hermann Kreindl ist die Relegation die Möglichkeit, nach vier Jahren im Spitzenfeld (zwei Saisonabbrüche als Tabellenführer und ein verkorkstes Saisonfinale im Vorjahr) doch noch gemeinsam den Aufstieg in die 1. Klasse zu schaffen. „Ein würdiger Abschluss. Jetzt schauen wir auf die Relegation gegen Gutenbrunn“, freut sich Kreindl auf die Spiele. „Wir werden alles versuchen, dass wir den Aufstieg schaffen. Man darf aber keinen Gegner unterschätzen."

Zumal den Langschlagern beim Heimspiel am Samstag voraussichtlich einige Spieler fehlen werden, da sie auf einer Hochzeit eingeladen sind. Vorlegen können sie schon am Mittwochabend in Gutenbrunn. Los geht's um 19.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am Samstag um 17.30 Uhr.