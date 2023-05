Allentsteig - Kirchberg / Walde Ein Dé jà-vu für Allentsteig

Lesezeit: 2 Min Dominik Siml

Foto: NÖN, Nathan Rest

Werbung

A m Samstag fing man sich in der 89. Minute das 1:2, am Montag musste man in Minute 87 noch den Ausgleich hinnehmen. Der USV Allensteig bleibt vom Pech verfolgt.