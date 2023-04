Eine Minute vor dem Ende

Allentsteig - SG Karlstein / Thaya 1:2. „Absolut unglücklich. Ein Unentschieden wäre auf alle Fälle gerecht gewesen“, nahm es Allensteigs Spielertrainer Stephan Gerstl vorweg. Sein Jungs kämpften beherzt, standen am Ende aber wieder mit leeren Händen da.

Nicht nur die Niederlage war „unglücklich“, wie es Gerstl formulierte, sondern auch die Entstehung beim 0:1. Der Ball landete am Rücken eines Allensteig-Verteidigers, Jiri Smrcka schnappte sich das Spielgerät und verwertet trocken zur Führung. Die Absprache in der Defensive passte nicht ganz.

Ein Weitschuss ins Glück

Die Heimischen kamen aber zurück - und wie. Lumir Hendrych nahm sich seitlich aus gut 25 Metern ein Herz und versenkte den Ball wunderbar im langen Eck zum Ausgleich.

Das Spiel war zerfahren, hatte wenig Torraumszenen und Höhepunkte und plätscherte so vor sich hin - bis in die Nachspielzeit. Da setzte sich Smrcka nach einem weiten Ball robust durch, Allensteig verteidigte nicht konsequent genug. Smrcka fand in der Mitte Josef Sindelar, der nur noch einschieben brauchte und damit die drei Punkte für Karlstein einsackte.

Statistik:

Allentsteig - SG Karlstein / Thaya 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (25.) Smrcka, 1:1 (42.) Hendrych, 1:2 (89.) Sindelar

Karten: Schmid (75., Gelbe Karte Foul), Schmid (89., Gelbe Karte Kritik), Kröpfl (90., Gelbe Karte Foul), Lindovsky (44., Gelbe Karte Foul)Fasching (73., Gelbe Karte Foul), Zach (81., Gelbe Karte Foul), Pescher (61., Gelbe Karte Foul)

Allentsteig: Jagsch; Wögenstein, Weghuber, Kröpfl; Widhalm, Sebastian Schmid; Tastel (41. Wagesreiter), Stefan Schmid, Hendrych; Lindovsky, Benhak.

SG Karlstein / Thaya: Pescher, Kriegsmann, Pany (55. Fasching), Zach, Damberger Georg (91. Gererstorfer), Ehn, Premm, Kuna, Ringl-Allinger (76. Damberger), Smrcka, Sindelar

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Herbert Anderl