Punkteteilung in Arbesbach

Arbesbach - Kirchberg/Walde 1:1. Kirchberg musste im Duell gegen den Tabellenführer Arbesbach krankheitsbedingt auf einige Stammkräfte, darunter auch Schlussmann Julian Rubik sowie Zweiertormann Lukas Anderl, verzichten. Das Spiel selbst begann für die Gäste auch nicht nach Plan: Bereits nach sieben Minuten erzielte Michal Stropek das 1:0 für Arbesbach. Kirchberg konnte einen Eckball der Gäste nach außen klären, die zweite Hereingabe verwertete Stropek dann aber per Kopf.

Nach dem 1:0 machte Arbesbach großteils das Spiel, die Gäste konzentrierten sich eher auf die Defensive, lauerten auf Konter. Viele Chancen sprangen für die Heimmannschaft jedoch nicht heraus, gefährlich wurde Arbesbach vor allem durch Eckbälle.

Später Ausgleich

In der 85. Minute gelang den Gästen schließlich der 1:1-Ausgleich. Kirchberg machte Druck auf Tormann Mathias Hinterndorfer, der den Ball daraufhin in Richtung Matěj Říha abschlug. Dieser fackelte nicht lange, nahm sich die Kugel an und überhob den Keeper aus 30 Metern.

Stimmen zum Spiel

Stephan Mayrhofer, Trainer UFC Arbesbach: „Gefühlt haben wir 80 Minuten lang die Kirchberger Spielhälfte beackert. Aber wir haben keine Tore gemacht bzw. auf das frühe Tor nichts folgen lassen. Kirchberg ist eine starke, gut organisierte Truppe, die schon mehrmals besserplatzierten Gegnern Probleme gemacht hat. Von uns war es aber eine deutliche Steigerung zum Match in Eibenstein, spielerisch viel besser.“

Patrick Weixelbraun, Trainer SV Kirchberg/Walde: „Dafür, dass wir die Mannschaft ziemlich umbauen mussten und beide Tormänner fehlten, ist das 1:1 ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben uns den Punkt durch unseren Einsatz verdient.“

Statistik

UFC Arbesbach - SV Kirchberg/Walde 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (7.) Michal Stropek (7.), 1:1 (85.) Matěj Říha

Arbesbach: Mathias Hinterndorfer, David Hinterndorfer, Johannes Bauer, Thomas Holzmann, Lukas Turek, Michal Stropek, Valentin Keppel, Sebastian Grudl, Julian Lichtenwallner, Manuel Gschwandtner, Elias Pfeiffer, Tobias Lang, Josef Anton Haslinger, Julian Kolm, Christoph Kolm, Samuel Raffinger, Simon Stiedl, Christoph Kolm (23. statt Thomas Holzmann), Julian Kolm (79. statt Christoph Kolm)

Kirchberg / Walde: Patrick Bauer, Jan Tuma, Rouben Nowak, Benedikt Steininger, Matěj Říha, Patrick Weixelbraun, Raphael Steininger, Manuel Berger, Joel Nowak, Arun Gamper, David Steininger, Christoph Bliemel, Matthias Madl, Raphael Steininger, Lukas Stallovits, Matthias Madl (26. statt Arun Gamper), Raphael Steininger (79. statt Patrick Weixelbraun), Lukas Stallovits (90. statt Raphael Steininger), Christoph Bliemel (90. statt Joel Nowak)

Karten: keine