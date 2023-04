Schon wieder Schnee: Spitzenspiel wurde abgesagt

Werbung

Vorige Woche kam der Schneefall im Waldviertel in der Nacht von Freitag auf Samstag. Diesmal sorgt er schon am Freitag für einige Änderungen im Spielkalender. Während in der 1. Landesliga und der 2. Landesliga West die Freitagspartien generell abgesagt wurden und in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel St. Bernhard gegen Groß Gerungs nicht gespielt werden kann, ist in der 2. Klasse Waldviertel Zentral das Spitzenspiel der Runde betroffen.

Die Bärenhof-Arena in Arbesbach ist von einer gar nicht so dünnen Schneeschicht überzogen. An das Spiel gegen die SG Karlstein/Thaya am Abend ist nicht zu denken, das Spiel wurde abgesagt. Nachgetragen wird voraussichtlich am 1. Mai.