Bad Großpertholz siegt deutlich

Bad Großpertholz - Allentsteig 4:0. Der Platz in Bad Großpertholz war nach den Regenfällen der vergangenen Woche noch schwer bespielbar. Es dauerte dementsprechend auch etwas, bis es zu größeren Gelegenheiten kam. In der 28. Minute erzielte die Heimmannschaft dann aber den ersten Treffer des Spiels: Ein langer Ball kam über Umwege zu Lukas Anderl, der den Ball auf Sechzehnerhöhe annahm und verwertete.

Nach dem 1:0 hatte Bad Großpertholz in der ersten Halbzeit noch einige Möglichkeiten, die Heimischen schafftens es aber nicht, die Führung auszubauen. Allentsteig wurde nur selten gefährlich, kam vereinzelt über Konter in die Nähe des Bad Großpertholzer Tors.

Přeučil machte den Deckel drauf

In der 67. Minute wurde Lukas Holzinger im Strafraum gefoult und bekam dafür einen Elfmeter zugesprochen, den Vojtěch Přeučil verwertete. Der Treffer beflügelte den Stürmer scheinbar, denn nur drei Minuten später traf er aus 16 Metern per Halbvolley nach einer Hereingabe von rechts zum 3:0.

Přeučil hatte aber auch nach diesem Treffer noch nicht genug. In der 81. Minute spielte David Artner den Ball von der Seite hoch auf den Stürmer. Přeučil nahm sich den Ball 25 Meter vor dem Tor an und zirkelte ihn per Außenrist genau ins Kreuzeck. Das Traumtor war somit der dritte Treffer des Tschechen innerhalb von 14 Minuten. Beim 4:0 blieb es schlussendlich auch, Bad Großpertholz feierte einen verdienten Sieg.

Stimmen zum Spiel

David Artner, Sportlicher Leiter von Bad Großpertholz: „Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und verdient gewonnen. Es war ein souveräner Heimsieg.“

Allensteig-Trainer Stephan Gerstl: „Ein relativ ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte, mit kleineren Vorteilen für den Gegner. Am Ende haben wieder die Legionäre den Unterschied gemacht.“

Statistik:

Bad Großpertholz - Allentsteig 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (28.) Anderl, 2:0 (67., Elfmeter) Preucil, 3:0 (70.) Preucil, 4:0 (81.) Preucil

Karten: Stanek (38., Gelbe Karte Foul), Anderl (62., Gelbe Karte Foul)Weghuber (64., Gelbe Karte Foul), Schmid (66., Gelbe Karte Foul)

Bad Großpertholz: Artner, Anderl, Thaller, Preucil, Holzinger (84. Faltin), Kollenz, Stanek, Bruckner, Schön, Pesendorfer, Weber

Allentsteig: Straka (73. Gerstl), Schmid, Kröpfl, Lindovsky, Wögenstein, Wagesreiter, Benhák, Hendrych, Tastel, Jagsch, Weghuber

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan