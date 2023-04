Sieg gegen Tabellenführer dank Přeučil-Triplepack

Werbung

Bad Großpertholz - Arbesbach 3:2. Die beiden Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein packendes Duell. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Nach 32 Minuten ging dann die Heimmannschaft durch Vojtěch Přeučil in Führung. Der Tscheche nahm sich eine Flanke von links an und schoss aus kurzer Distanz ein.

Kurz nach Seitenwechsel legte Přeučil nach. Ein Spieler der Heimmannschaft köpfte einen Arbesbacher Abschlag zurück, der Ball flog über die Abwehr der Gäste, woraufhin Přeučil alleine auf Tormann Mathias Hinterndorfer zulief und diesen überlupfte.

Arbesbach kam zweimal heran

Der Tabellenführer ließ sich durch den Zwei-Tore-Rückstand aber nicht einschüchtern, setzte alles daran, doch noch Punkte mit nach Hause zu nehmen. Nach einem Freistoß gelang Arbesbach durch David Hinterndorfer in der 66. Minute der Anschlusstreffer. Es sah so aus, als würde nun eine schwierige Schlussphase auf Bad Großpertholz warten, doch Přeučil verschaffte der Sacha-Elf nur drei Minuten nach dem Gegentreffer wieder etwas Luft. Er spielte zwei Gegenspieler aus, dribbelte in den Strafraum und erzielte den Treffer zum 3:1.

Kurz vor Ende der Partie kam es dann aber doch noch zur spannenden Schlussphase: In der 89. Minute verwertete Lukas Turek eine Hereingabe von links und brachte seine Mannschaft wieder bis auf ein Tor heran. Es folgte eine Schlussoffensive des Tabellenführers mit einigen Chancen, Bad Großpertholz schaffte es aber, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Stimmen zum Spiel

Arbesbach-Trainer Stephan Mayrhofer meinte im Nachgang: „Ein bitterer Tag für uns. Tut schon weh, entspricht aber nicht ganz dem Spielverlauf.“

David Artner, Sportlicher Leiter Bad Großpertholz: „Es war eine sehr gute Leistung. Wir waren das gesamte Spiel über konzentriert, haben nicht viel zugelassen.“

Statistik:

Bad Großpertholz - Arbesbach 3:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (32.) Preucil, 2:0 (50.) Preucil, 2:1 (66.) Hinterndorfer, 3:1 (69.) Preucil, 3:2 (89.) Turek

Karten: Pesendorfer (63., Gelbe Karte Unsportl.), Weber (52., Gelbe Karte Kritik), Stropek (36., Gelbe Karte Kritik), Kolm (83., Gelbe Karte Unsportl.)

Bad Großpertholz: Preucil (78. Faltin), Stanek, Weber, Schön, Artner (89. Völkel), Kollenz, Fasching, Sacha, Holzinger, Bruckner, Pesendorfer

Arbesbach: Keppel, Stropek, Hinterndorfer, Turek, Kolm (53. Kolm), Lichtenwallner, Gschwandtner (77. Stiedl), Hinterndorfer, Pfeiffer, Bauer, Grudl

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger