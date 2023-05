Vier Tore in vier Minuten lassen Bad Großpertholz jubeln

Bad Großpertholz - Kirchberg / Walde 5:2. In der ersten Halbzeit sahen die 70 Zuschauer in Bad Großpertholz eine ausgeglichene Begegnung mit leichten Vorteilen für die Gäste. Insgesamt verlief die Partie eher ruhig, daher ging es auch mit einem 0:0 in die Pause. Die Gäste, bei denen Rostislav Tomek fehlte, mussten in der Halbzeit auch noch Matěj Říha verletzungsbedingt austauschen.

Nach der Pause wurden die Heimischen immer besser, spielten sich einige Möglichkeiten heraus. In der 60. Minute fiel dann auch das 1:0 für Bad Großpertholz: Vojtěch Přeučil köpfte eine Flanke von rechts aus kurzer Distanz ins Tor. Trotz der Spielvorteile für die Heimmannschaft konnte Kirchberg in der 75. Minute nach einem Konter den Ausgleich in Person von Jan Tuma erzielen.

Furiose Antwort von Bad Großpertholz

Die Sacha-Elf ließ sich durch den Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen, man hatte vielmehr den Eindruck, dass sie das 1:1 sogar beflügelte. Sofort im Gegenzug sorgte Bad Großpertholz mit einem Traumtor für die erneute Führung: Alexander Weber leitete einen hohen Ball mit der Ferse weiter, Lukas Holzinger übernahm den Ball Volley und setzte ihn genau neben die Innenstange.

Wieder nur eine Minute später, in der 77. Minute, spielte Přeučil im Strafraum zwei Verteidiger und den Tormann sehenswert aus und erhöhte auf 3:1. In der 79. Spielminute verwertete Přeučil, nachdem Weber im Strafraum gefoult worden war, einen Elfmeter zum 4:1. Eine Minute danach lief David Artner auf den Tormann zu, die beiden krachten mit einem Verteidiger zusammen und Benjamin Kollenz staubte zum 5:1 ab. So glich Kirchberg also in der 75. Minute aus, in der 80. Spielminute waren sie plötzlich 1:5 in Rückstand. Ein Elfertor für die Gäste in der Nachspielzeit sorgte schließlich für den 5:2-Endstand.

Stimmen zum Spiel

David Artner, Sportlicher Leiter von Bad Großpertholz: „Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg, auch, wenn er vielleicht etwas zu hoch ausfiel. Dass wir innerhalb von vier Minuten vier Tore schießen, so etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt.“

Statistik:

Bad Großpertholz - Kirchberg / Walde 5:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (60.) Preucil, 1:1 (75.) Tuma, 2:1 (76.) Holzinger, 3:1 (77.) Preucil, 4:1 (79., Elfmeter) Preucil, 5:1 (80.) Kollenz, 5:2 (90+1., Elfmeter) Berger

Karten: Kollenz (21., Gelbe Karte Foul)

Bad Großpertholz: Preucil, Artner, Stanek (66. Sacha), Kollenz, Thaller, Weber, Bruckner, Pesendorfer, Holzinger (86. Kitzler), Fasching (86. Völkel), Schön

Kirchberg / Walde: Nowak Rouben (81. Madl), Rubik, Steininger Benedikt, Tuma, Nowak Joel, Gamper, Steininger David, Říha (HZ. Kammerer), Berger Manuel, Berger Patrick, Weixelbraun

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Nebi Güclü