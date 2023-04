Urgestein reaktiviert: Premierensieg im Derby

Es war das wohl am wenigsten zu erwartende Ergebnis des Wochenendes: 5:2 triumphierte der massiv ersatzgeschwächte Nachzügler Groß-Siegharts gegen die Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya – und fuhr damit den ersten Sieg in der Rückrunde ein. Ein Erfolgsgrund: Der Rückkehrer im Tor.

Prekäre Personallage Nachdem das Lazarett im Bandlkramerlandl in den vergangenen Wochen stetig wuchs, musste beim 1:5 gegen Eibenstein dann sogar Verteidiger Philipp Weber im Tor aushelfen. Logischerweise war das keine Dauerlösung, eine Besserung der Verletztensituation war aber nicht in Sicht.

Eine Übergangslösung fand man in Jan Brejzek. „Wir haben ihn dann ein paar Mal gefragt und letztlich doch zu einem Comeback überredet“, schilderte der Sportliche Leiter der Groß-Sieghartser, Roland Zarycka. Heimischen Fußballfans dürfte Brejzek noch ein Begriff sein: Der heute 45-jährige Tscheche war bis vor zweieinhalb Jahren Stammgoalie der Sieghartser, ehe er seine Handschuhe nach über sieben Jahren im Bandlkramerlandl an den Nagel hängte. Laut Zarycka werde er auch in den kommenden beiden Spielen, gegen Waldhausen und Hoheneich, den Kasten hüten. „Er war ein sicherer Rückhalt und sicher auch ein Grund für den Sieg“, streute Zarycka dem Altstar Rosen. Hauptgrund sei aber die „geschlossen starke Mannschaftsleistung“ gewesen.

„Gestartet wie die Feuerwehr“ Sichtlich überrumpelt war die eigentlich als Favorit ins Bezirksderby gestartete Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya. „Siegharts ist gestartet wie die Feuerwehr“, beschrieb SG-Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner die erste Halbzeit der Gäste. Zu sehr hätte sein Team möglicherweise auf das Spitzenspiel zwischen Arbesbach und Waldhausen geschielt und auf ein mögliches Aufschließen zur Spitze gehofft – und dann die eigene Hausaufgabe vergessen. Zeiner meinte auch: „So viel Geld habe ich nicht mit, um das alles ins Phrasenschwein einzuzahlen“. Nur um dann doch zu sagen: „Ein Derby hat halt eigene Gesetze.“

Triumph mit Wermutstropfen Bei aller Freude über den ersten Frühjahrssieg und die Derbysituation hatte der unerwartete Dreier für Groß-Siegharts dann aber doch einen Wermutstropfen: Mittelfeldmotor Jiri Smetana, der zum zwischenzeitlichen 1:0 traf, flog eine Viertelstunde vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz. Für Zarycka ging die Entscheidung in Ordnung, aber: „Die erste gelbe Karte war für meinen Geschmack etwas überzogen.“ Diese hatte der Tscheche wegen Zeitspiels gesehen, die zweite dann wegen Fouls.

Die Sperre des Stammakteurs macht die kommende Aufgabe des Bezirksklubs alles andere als leichter, ersatzgeschwächt – und nun mit noch einem hochkarätigen Ausfall mehr – geht‘s für Siegharts als nächstes gegen Tabellenführer Waldhausen.