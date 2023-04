Tormaschine Waldhausen auf den Fersen von Arbesbach

Werbung

Erst zwei Runden sind im Frühjahr gespielt. Die Verhältnisse an der Tabellenspitze haben sich aber bereits entscheidend verändert. Während Langschlag wohl endgültig weggebrochen ist, nähert sich die Tormaschine Waldhausen in Riesenschritten Tabellenführer Arbesbach, der den Start in die Rückrunde etwas verschlafen hat.

„Wir sind noch nicht ganz bei der Form vom Herbst“, sagte UFC-Trainer Stephan Mayrhofer, der obendrein derzeit wegen Rückenproblemen auch auf Regisseur Lukas Vacek verzichten muss. „Am Ende der Vorbereitung hatten wir auch einen Durchhänger, das hat sich ein bisschen in die Saison hineingezogen. Gegen Kirchberg war es aber schon viel besser als in Eibenstein. Wir waren spielerisch sehr gut, haben nur die Tore nicht gemacht. Das wird uns so schnell nicht noch einmal passieren.“

Für Arbesbach ein Schritt in die richtige Richtung

Denn Chancen hatten die Stockzahn-Kicker en masse – der frühen Führung folgten trotz dominantem Auftreten aber keine weiteren Treffer mehr. Mit einem Lucky Punch glich Kirchberg in der Schlussphase noch aus. Mayrhofer: „Kirchberg ist eine gut organisierte Mannschaft, hat schon öfter Top-Klubs Probleme bereitet. Für uns war es trotz des Unentschiedens ein Schritt in die richtige Richtung.“

Wichtig wäre es für Arbesbach allerdings, bald endgültig in die Spur zu finden. Von hinten braust nämlich Waldhausen in Riesenschritten heran. Die Zelinsky-Elf entwickelt sich derzeit zur Tormaschine der Liga, schoss nach dem außergewöhnlichen 9:1-Kantersieg im Spitzenspiel gegen Langschlag diesmal Pfaffenschlag mit 6:0 ab.

Waldhausen: „Holen uns die Bälle näher beim Tor zurück“

Als „Trainer der Tormaschine der Liga“ angesprochen, merkt man Patrik Zelinsky das Grinsen selbst übers Telefon an. Der Coach analysiert dann aber doch cool: „Ausschlaggebend für mich ist, dass wir viel besser verteidigen als im Herbst. Mittelfeldspieler und Stürmer arbeiten auch viel defensiv mit. Wir erkämpfen uns die Bälle in Räumen, die näher zum gegnerischen Tor sind. Da ist der Weg nicht weit und daher erarbeiten wir uns so viele Torchancen.“

Mit einem Durchmarsch seiner Mannen rechnet der Trainer aber nicht. „Es werden noch enge Spiele kommen“, warnt er. „Da werden wir es uns nicht so einfach leisten können, wie jetzt eine Vielzahl an Chancen ungenützt zu lassen.“

Schon vor dem nächsten Gegner, dem SVU Großdietmanns, warnt Zelinsky. Der holte am Wochenende ein Remis gegen die SG Karlstein/Thaya. „Ein Gegner mit viel Selbstvertrauen“, weiß Zelinsky. „Aber im Prinzip ist der Gegner egal. Wir möchten unser Spiel durchziehen. Wenn uns das gelingt, werden wir am Ostersonntag ein Fest in Waldhausen feiern.“

Bereits am Karsamstag will Arbesbach den spielerischen Schwung vom Kirchberg-Match nach Bad Großpertholz mitnehmen, einen Sieg einfahren. Im Hinblick auf das bereits in knapp drei Wochen anstehende direkte Duell wäre es für die Mayrhofer-Elf wichtig, auch ergebnistechnisch wieder in die Spur zu finden. Sonst könnte es am 22. April schon um die Tabellenführung gehen.