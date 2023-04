Arbesbach patzte: Titelrennen ist wieder vollkommen offen

Werbung

Wer hätte das gedacht? Das Titelrennen ist nach dem vergangenen Wochenende wieder völlig offen. Grund dafür ist der Umfaller von Tabellenführer Arbesbach in Bad Großpertholz und die gleichzeitig erledigten Hausaufgaben von Verfolger Waldhausen. Die Mannen von Trainer Patrik Zelinsky gewannen mit 3:0 Großdietmanns. Ein Punkt trennt die beiden Mannschaften aktuell, auch die SG Karlstein/Thaya mischt noch mit. Sie hat nur vier Zähler weniger als Arbesbach.

Zelinsky ist mit der Entwicklung seines Teams zufrieden. Er kennt den Grundstein für den aktuellen Erfolg: „Wir arbeiten defensiv gut.“ Jetzt wartet das Derby bei Tabellenschlusslicht Rastenfeld. „Wir spielen jetzt beim Letzten, das ist das einzige Derby für uns. Da wissen wir, dass wir gute Arbeit abliefern müssen“, warnt der Coach.

Ein Derby vor dem Kracher

Nach dem Prestigeduell mit Rastenfeld folgt der große Kracher gegen Arbesbach. „Dass wir schon in der fünften Frühjahrsrunde um die Tabellenspitze kämpfen können, ist natürlich schön“, so Zelinsky, der sich freut: „Der Druck ist nicht groß. Die Zuschauer in Waldhausern sind natürlich euphorisch, in zwei Wochen wird es ein Fest geben.“

Lukas Vacek ist unser Um und Auf im Mittelfeld. Stephan Mayrhofer, Trainer UFC Arbesbach

Weniger festlich ist die Stimmung aktuell beim Kontrahenten. Dort kämpft man aktuell mit Verletzungssorgen und muss auf den Denker verzichten. Lukas Vacek hat Bandscheibenprobleme und fällt auf unbestimmte Zeit aus. „Er ist unser Um und Auf im Mittelfeld. Dass er fehlt, tut natürlich weh“, weiß Trainer Stephan Mayrhofer. Nachsatz: „Das Verletzungspech was eher Waldhausen im Herbst begleitet hat, begleitet jetzt uns.“

Für den Ersten steht nicht nur ein Spitzenspiel ins Haus, sondern gleich zwei. Bevor man nämlich nach Waldhausen fährt, ist am Freitag Karlstein zu Gast. Dass es nach dem Ausrutscher ganz bergab geht, glaubt er nicht. Denn Mayrhofer hielt fest: „Ich bin nicht unzufrieden, wir spielen nicht schlecht.“