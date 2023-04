Eibenstein entscheidet unterhaltsames Spiel für sich

Eibenstein - Bad Großpertholz 4:3. Das Spiel der beiden Top-Starter der Rückrunde begann gleich fulminant. Bereits in der achten Minute konnten die 200 Zuschauer im Eibensteiner Waldstadion ein Traumtor bewundern. Andre Rossmanith zirkelte den Ball aus 25 Metern ins Kreuzeck.

Der SVE wollte nach dem 1:0 nachlegen, blieb am Drücker. In der 29. Minute gelang dann auch das 2:0. Stürmer Martin Dušák spielte Christian Trisko frei, der das Spielgerät ins Tor beförderte.

Kuriose sechs Minuten

Die Zwei-Tore-Führung blieb allerdings nicht lange bestehen. Nur eine Minute später landete ein Querschläger bei Vojtěch Přeučil, der den Ball aus 11 Metern zum 1:2 versenkte. Eibenstein ließ sich durch den Gegentreffer aber nicht aus der Ruhe bringen und erzielte wieder nur drei Minuten darauf das 3:1. Dieses Mal legte Trisko auf und Dušák traf. Er überhob Tormann Christian Bruckner sehenswert.

Das Spiel ging auch nach dem 3:1 rasant weiter. Quasi im Gegenstoß wurde die Führung durch Daniel Kowatsch wieder verkürzt: Der Ball fiel dem Eibensteiner unglücklich auf den Kopf und von dort ins eigene Tor. So fielen zwischen der 29. und 35. Minute insgesamt vier Tore. Auch danach gab es noch ein paar Chancen, bis zur Pause blieb es aber beim 3:2.

Ausgleich bringt Spannung

Eibenstein kam entschlossen aus der Halbzeit, wollte die Führung wieder ausbauen. In der 62. Minute war es dann aber die Mannschaft aus Bad Großpertholz, die das nächste Tor erzielte. Radim Stanek sorgte für den 3:3-Ausgleich.

Nach dem Treffer entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, auch die Gäste fanden nun vermehrt Chancen vor. Das entscheidende Tor fiel in der 80. Minute schließlich etwas glücklich: Ein Schuss von Petr Jaros wurde unhaltbar für Tormann Bruckner abgefälscht. So entschied die Heimmannschaft aus Eibenstein die unterhaltsame Partie am Ende mit 4:3 für sich.

Stimmen zum Spiel

Martin Koppensteiner: „Das letzte Tor war sicher etwas glücklich. Wenn ich aber das gesamte Spiel heranziehe, sind wir der verdiente Sieger. Wir waren die bessere und gefährlichere Mannschaft, hatten mehr Chancen.“

Statistik:

Eibenstein - Bad Großpertholz 4:3 (3:2)

Torfolge: 1:0 (8.) Rossmanith, 2:0 (29.) Trisko, 2:1 (30.) Preucil, 3:1 (33.) Dušák, 3:2 (35., Eigentor) Kowatsch, 3:3 (62.) Stanek, 4:3 (80.) Jaros

Karten: Schuh (69., Gelbe Karte Foul)Sacha (89., Gelbe Karte Unsportl.)

Eibenstein: Haimböck, Dušák, Sobolik, Stanek Milan, Jaros, Trisko, Csiba, Kowatsch, Binder, Schuh, Rossmanith

Bad Großpertholz: Schön, Stanek Radim, Preucil, Weber, Thaller, Holzinger, Bruckner, Pesendorfer, Kollenz, Sacha, Artner

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Herbert Steininger