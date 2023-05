Langschlag bricht Eibensteins Ungeschlagen-Serie

Eibenstein - Langschlag 2:3. Mit dem SV Eibenstein und Langschlag trafen am Samstag zwei Vereine aufeinander, die seit sieben Spielen nicht mehr verloren haben. Eine dieser Serien sollte nach dieser Begegnung jedoch enden.

Den besseren Start ins Spiel erwischte die Heimmannschaft aus Eibenstein. In der neunten Minute erzielte Martin Dušák nach Flanke von Petr Jaros per Kopf das 1:0. Danach wurde Langschlag stärker, hatte bis zur Halbzeit mehr Spielanteile. In der 26. Minute fiel auch der Ausgleich: Ein Ball über die Abwehr landete bei Michael Pilz, der den Tormann daraufhin überhob.

Langschlag legte nach

Kurz nach der Pause konnte Langschlag dann das Spiel drehen. Der Ex-Eibensteiner Stanislav Pacholik erzielte das 2:1. Danach versuchte Eibenstein, den Ausgleich wiederherzustellen. In der 81. Minute wurde den Heimischen aber ein Konter zum Verhängnis. Pacholik spielte seine Schnelligkeit aus und flankte auf Pilz, der seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte.

Auch nach dem 1:3 versuchte Eibenstein noch, irgendwie einen Punkt zu retten. In der 90. Minute kam die Zimmel-Elf tatsächlich noch einmal heran: Daniel Kowatsch verwertete nach einer Eckball-Hereingabe. Schlussendlich blieb der Treffer aber Ergebniskosmetik, das Spiel endete 3:2 für Langschlag.

Damit endet nun die Ungeschlagen-Serie von Eibenstein, Langschlag setzt seine Siegesserie dafür weiter fort, hat nun bereits das achte Spiel in Folge gewonnen.

Stimmen zum Spiel

Martin Koppensteiner, Sportlicher Leiter von Eibenstein: „Das Spiel war relativ ausgeglichen. Insgesamt wäre ein Unentschieden gerechter gewesen. Wir haben aber auch nicht ganz unsere Leistung der letzten Wochen abrufen können.“

Statistik:

Eibenstein - Langschlag 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Dušák, 1:1 (26.) Pilz, 1:2 (51.) Pacholik, 1:3 (81.) Pilz, 2:3 (90.) Kowatsch

Karten: Schuh (23., Gelbe Karte Unsportl.)Prock (60., Gelbe Karte Foul)

Eibenstein: Haimböck, Binder, Stanek, Csiba, Jaros, Rossmanith, Sobolik, Trisko, Schuh, Kowatsch, Dušák

Langschlag: Wandl, Hahn Patrick, Marhoun, Prock Patrick (90+1. Pieringer), Hahn Mathias, Hahn Manuel, Prock Clemens, Ertl, Pilz, Schabes (HZ. Kitzler), Pacholik

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Manuel Pemmer