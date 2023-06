Großsiegharts - Arbesbach 1:4. „Wir haben das Spiel erst nach 20, 25 Minuten besser in den Griff bekommen. In der zweiten Spielhälfte konnten wir es dann klarer für uns gestalten und Großsiegharts nicht mehr nachlegen. Aufgrund der Spielanteile in den zweiten 45 Minuten war es, glaub ich, ein verdienter Sieg für meine Mannschaft“, resümierte Arbesbach-Trainer Stephan Mayrhofer.

Statistik:

Großsiegharts - Arbesbach 1:4 (1:2)

Torfolge: 1:0 (5.) Bosnyak, 1:1 (28.) Turek, 1:2 (38., Elfmeter) Grudl, 1:3 (75.) Vacek, 1:4 (81.) Turek

Karten: Hayduck (29., Gelbe Karte Kritik)Holzmann (18., Gelbe Karte Foul), Hinterndorfer (52., Gelbe Karte Foul), Kolm (54., Gelbe Karte Foul)

Großsiegharts: Bosnyak, Wais, Gruber (78. Gressl), Weber (2. Hofbauer), Römer, Hayduck, Bittermann (63. Hager), Smetana, Derin, Schneider, Weigl

Arbesbach: Keppel, Hinterndorfer Mathias, Vacek, Holzmann (77. Hahn), Grudl, Kolm Christoph (60. Hammerschmidt), Pfeiffer, Hinterndorfer David, Stropek, Lichtenwallner, Turek (84. Kolm)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Erkol