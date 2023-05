Überraschung: Siegharts deklassiert Pertholz

Ein Punkt wäre schon „sehr, sehr gut“, betonte der Sportliche Leiter des SV Groß-Siegharts, Roland Zarycka, nach dem klaren 1:6 gegen Lokomotive Langschlag am vergangenen Wochenende. 77 Zuschauer zog es letztlich bei kühlem Wetter ins Sieghartser Waldstadion zum Nachtragsspiel der 17. Runde – die bekanntlich aufgrund von Regen- und Schneefällen abgesagt werden musste.

Bosnyak mit lupenreinem Hattrick

Den klar besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren: Schon in Minute 14 schob Torjäger Jaroslav Bosnyak zum 1:0 für die Höbinger-Elf ein. Nur zehn Spielminuten später zeigte Schiedsrichter Djoka Redzaj auf den Punkt, Bosnyak verwandelte souverän zum 2:0. Die geschockten Pertholzer, die als klarer Favorit ins Bandlkramerlandl gekommen waren, hatten nur bedingt etwas entgegenzusetzen – und sollten noch längere Zeit nicht jubeln dürfen. Dafür aber die Sieghartser erneut, Bosnyak schnürte noch vor der Pause einen lupenreinen Hattrick, traf in Minute 40 zum 3:0-Halbzeitstand. Öfter konnte er dann nicht mehr netzen, zur Pause blieb der Legionär in den Kabinen, wurde durch Nicolas Hager ersetzt.

In Durchgang zwei setzten die Sieghartser erneut gut fort und waren insgesamt auch überlegen. In Minute 69 sorgte Jiri Smetana dann für die endgültige Vorentscheidung, zirkelte einen Freistoß sehenswert zum 4:0 in den USC-Kasten. Keine 120 Sekunden danach netzte Stefan Bittermann zum 5:0.

Zwei Ehrentreffer im Finish

Eine Viertelstunde vor Schluss bekamen dann auch die Großpertholzer einen Elfmeter zugesprochen, Vojtech Preucil traf gewohnt eiskalt. Der Treffer blieb aber, ebenso wie jener von Alexander Weber kurz vor Schluss (88.), kosmetisch. Kilian Hayduck hatte bereits vorm zweiten Gegentor für Siegharts erneut getroffen, auf 6:1 gestellt (80.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit fixierte Joker Fabian Gruber, der zur Pause Philipp Strnad ersetzt hatte, noch den 7:2-Kantersieg.

Durch den unerwarteten Dreier schlossen die Sieghartser auf Rang neun zum Tabellenmittelfeld auf, am Sonntagvormittag gastieren sie dann beim elftplatzierten Bezirkskonkurrent Pfaffenschlag. Am Sonntagnachmittag müssen die sechstplatzierten Pertholzer dann erneut in den Waidhofner Bezirk, werden vom Zweiten, der SG Karlstein/Thaya, empfangen.

18.05.2023 16:30

Statistik:

Groß-Siegharts - Bad Großpertholz 7:2 (3:0)

Torfolge: 1:0 (14.) Bosnyak, 2:0 (24., Elfmeter) Bosnyak, 3:0 (40.) Bosnyak, 4:0 (69., Freistoß) Smetana, 5:0 (71.) Bittermann, 5:1 (75., Elfmeter) Preucil, 6:1 (80.) Hayduck, 6:2 (88.) Weber, 7:2 (90+2.) Gruber

Karten: Sacha (32., Gelbe Karte Kritik), Preucil (52., Gelbe Karte Kritik)

Groß-Siegharts: Derin, Hayduck, Römer (86. Hartl), Smetana, Schneider, Bosnyak (HZ. Hager), Weber Philipp, Bittermann, Strnad (HZ. Gruber), Wais (86. Gressl), Weigl

Bad Großpertholz: Pesendorfer, Preucil, Artner, Röhrbacher, Schön, Sacha, Weber Alexander, Fasching, Thaller, Kollenz, Bruckner

Waldstadion, 77 Zuschauer, Schiedsrichter: Djoka Redzaj