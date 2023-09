Überraschender Derbysieg für Eibenstein

Hoheneich - Eibenstein 0:1. Vor dem Derby zwischen Hoheneich und Eibenstein verloren die Haie keine einzige Partie, der SVE konnte hingegen noch kein Spiel gewinnen. Dementsprechend ging die Geist-Elf als Favorit in die Begegnung. Am Ende bestätigte sich jedoch ein weiteres Mal die Regel: Ein Derby hat eigene Gesetze.

Bereits zu Beginn des Spiels nahm Eibenstein das Heft in die Hand. Nach einer Viertelstunde ging die Zimmel-Elf mit 1:0 in Führung. Milan Stanek setzte sich auf der Seite gegen zwei Gegenspieler durch und flankte in die Mitte, wo Stürmer Kevin Strejcek einköpfte.

Hoheneich reagierte

Nach dem Treffer ließ die Gegenoffensive der Haie nicht lange auf sich warten. Zwei Mal kamen sie gefährlich vor das Eibensteiner Tor, Schlussmann Patrik Sobolik konnte aber sensationell entschärfen und so die Führung seiner Mannschaft bewahren.

Danach wurde das Spiel ruhiger. Hoheneich hatte etwas mehr vom Ball, blieb aber in der Offensive ideenlos. Auch der SVE konnte keine größeren Möglichkeiten verzeichnen. So plätscherte das Spiel bis in die Schlussminuten dahin.

Gefährliche Konter

In der letzten Viertelstunde drückte Hoheneich noch einmal auf den Ausgleich, konnte sich aber keine zwingenden Chancen herausspielen. Für die Gäste eröffnete diese Schlussoffensive jedoch Räume für Konterangriffe. Radim Stanek kam von der Strafraumgrenze frei zum Abschluss, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Zudem konnte Kevin Strejcek im Sechzehner gerade noch gestoppt werden und Andre Rossmanith traf nur die Latte. So blieb es schließlich bei der Führung und somit dem ersten Saisonsieg für Eibenstein und der ersten Saisonniederlage für Hoheneich.

Stimmen zum Spiel

Karl Geist, Trainer von Hoheneich: „Es war kein gutes Spiel, wir haben offensiv keine Ideen entwickelt. Eibenstein hat den Sieg ganz einfach mehr gewollt.“

Martin Koppensteiner, Sportlicher Leiter von Eibenstein: „Wir waren dem 2:0 näher als Hoheneich dem Ausgleich. Das Spiel war zwar ausgeglichen, aufgrund der Chancen war es aber ein verdienter Sieg für uns.“

Statistik:

Hoheneich - Eibenstein 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (16.) Strejcek.

Gelbe Karten: Zach (74. Unsportlichkeit); Haimböck (78. Foul), Strejcek (56. Foul), Schuh (24. Foul).

Hoheneich: Smetacek; Krawczyk (72. Breit), Samec, Mathias Steindl, Böhm (HZ. Steininger), Hric, Fichtinger, Hobbiger, Christoph Steindl, Zach (84. Trötzmüller), Oels.

Eibenstein: Sobolik; Budschedl, Haimböck, Stanek, Silny, Rossmanith, Schuh, Binder, Kowatsch, Csiba (72. Laubenstein), Strejcek (90+2. Hobiger).

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan.