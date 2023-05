Lucky Punch für Hoheneich in der Nachspielzeit

Kirchberg / Walde - Hoheneich 1:2. Kirchberg startete am Samstag vor heimischen Publikum gut in die Partie. Es wurden jedoch einige gute Möglichkeiten - darunter auch ein Elfmeter - ausgelassen. In der 27. Minute ging die Weixelbraun-Elf dann aber durch einen Treffer von Rostislav Tomek verdient in Führung. Der Tscheche verwerteten, nachdem er einen Pass in die Tiefe bekommen hatte.

Nach dem Tor verlor die Heimmannschaft jedoch etwas den Faden und Hoheneich wurde stärker. In der 36. Minute blockte Kirchberg zunächst zwei Schüsse der Gäste im Sechzehner ab, der dritte Versuch von Andreas Steininger landete dann aber zum 1:1 im Tor.

Langes Warten auf das nächste Tor

Der Ausgleichstreffer brachte Kirchberg noch mehr aus dem Konzept. Bis zur Halbzeit waren die Haie die spielbestimmende Mannschaft, es blieb aber beim 1:1. In der zweiten Hälfte machte Kirchberg großteils das Spiel, Hoheneich wurde aber durch Konter gefährlich. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung.

Als sich alle bereits mit dem Unentschieden anfreundeten, kam es aber doch noch zum Siegtreffer. Vaclav Samec dribbelte in der 91. Minute bei zwei Gegenspieler vorbei und ließ Tormann Julian Rubik mit einem strammen Schuss keine Chance. Somit konnten sich die Haie aus Hoheneich am Ende doch noch knapp durchsetzen. Kirchberg verlor durch das späte Gegentor nun bereits das vierte Spiel in Folge.

Stimmen zum Spiel

Patrick Weixelbraun, Trainer von Kirchberg: „Für mich war es eine klassische Unentschieden-Partie. Am Ende hat leider Hoheneich den Lucky Punch erzielt und nicht wir.“

Ernst Gull, Trainer von Hoheneich: „Es war sicher keine überragende Partie, aber wir waren bemüht. Ich habe nicht mehr mit dem Sieg gerechnet, umso mehr habe ich mich dann aber gefreut.“

Statistik:

Kirchberg / Walde - Hoheneich 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (27.) Tomek, 1:1 (36.) Steininger, 1:2 (91.) Samec

Karten: Rubik (61., Gelbe Karte Unsportl.), Weixelbraun (90., Gelbe Karte Foul), Bauer (80., Gelbe Karte Unsportl.)Urazil (84., Gelbe Karte Kritik), Hobbiger (85., Gelbe Karte Foul)

Kirchberg / Walde: Madl, Steininger Raphael (81. Weixelbraun), Rubik, Bauer, Tomek, Steininger David, Berger, Tuma, Nowak Joel, Weixelbraun Patrick (76. Kammerer), Nowak Rouben

Hoheneich: Steindl Mathias, Steininger Andreas (78. Husseini), Zach, Silmbrod, Böhm (63. Fichtinger), Steindl Christoph, Hobbiger, Smetacek, Urazil, Samec, Krawczyk (71. Oels)

79 Zuschauer, Schiedsrichter: Bernhard Kremser