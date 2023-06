Langschlag schnappt sich Relegationsticket

Langschlag - SG Karlstein/Thaya 4:0. Die erste dicke Möglichkeit auf die Führung hatten die Gäste. Josef Sindelar schloss schon nach zwei Minuten gut ab, bei seinem Schuss fehlten nur Zentimeter. Damit war es aber auch aus mit der Karlsteiner Herrlichkeit, Langschlag zeigte den Angereisten, was Effizienz ist. Stanslav Pacholik tankte sich seitlich durch und schoss in Minute zehn trocken ins lange Eck - 1:0.

Nur drei Minuten später legte der Legionär und Torschützenkönig nach. Er wurde auf der Mittelauflage angespielt, ließ zwei Gegner stehen und zog Richtung Tor. Das 2:0 war dann nur noch Formsache. „Er ist einfach der Unterschiedsspieler“, unterstrich Trainer Hermann Kreindl, wie wichtig der Stürmer für sein Team ist.

60-Tore-Offensive aus dem Spiel genommen

Karlstein veruschte immer wieder Nadelstiche zu setzen, mehr als Halbchancen sollten aber nicht rausschauen. Auch, weil Langschlag die beiden Ausnahmekönner Jiri Srmcka (29 Tore) und eben Josef Sindelar (31 Tore) nicht ins Spiel kommen ließ. „Wir haben sie das ganze Match über im Griff gehabt“, freute Kreindl die Defensivarbeit seiner Mannen.

Lattenkracher als Vorbote

Clemens Prock traf zu Beginn der zweiten Halbzeit die Latte, Bernhard Wandl vergab alleine vor Karlstein-Goalie Robert RIngl-Allinger. Die beiden Chancen dienten als Vorbote für das 3:0, das einmal mehr Pacholik erzielte. Er spielte Daniel Ertl rechts frei, der den Ball in den Rückraum legte, wo Pacholik seinen 37. (!) Saisontreffer bejubelte. Den Schlusspunkt setzte Mathias Hahn per Freistoß.

Kreindl jubelte nach dem Schlusspfiff über die Vizemeisterschaft und das Relegationsticket: „Die klar bessere Mannschaft gewonnen, wir waren in allen Belangen überlegen. Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert.“ Am Mittwoch geht es auswärts nach Gutenbrunn, am Samstag folgt das Heimspiel.

Statistik:

Langschlag - SG Karlstein / Thaya 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (10.) Pacholik, 2:0 (13.) Pacholik, 3:0 (58.) Pacholik, 4:0 (64.) Hahn

Karten: Wandl (51., Gelbe Karte Unsportl.), Prock (70., Gelbe Karte Unsportl.), Hahn (85., Gelbe Karte Unsportl.)Kuna (36., Gelbe Karte Unsportl.), Popp (44., Gelbe Karte Foul), Pany (63., Gelbe Karte Unsportl.), Smrcka (70., Gelbe Karte Unsportl.)

Langschlag: Reif, Hahn Manuel, Prock Clemens (83. Helmreich), Pacholik, Wandl (59. Kitzler), Schabes, Hahn Patrick (68. Moser), Ertl (83. Wielander), Marhoun, Hahn Mathias, Prock Patrick (83. Gerstbauer)

SG Karlstein / Thaya: Pescher, Kuna Matthias (86. Kuna), Pany Rudolf, Popp (80. Zach), Ehn, Fasching (59. Pany), Sindelar, Kriegsmann, Smrcka, Ringl-Allinger, Damberger (80. Gererstorfer)

165 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan