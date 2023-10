Rappottenstein hält erstmalig die Null

Rappottenstein - Rastenfeld 5:0. Wie zu erwarten dominierten die Hausherren die Partie und zeigten vor allem im Offensivspiel mit gelungenen Kombinationen auf. Erfolgsrezept an diesem Tag war der Flügel über den ein Großteil der Tore eingeläutet wurde. Nach 14 Minuten zeigten die Ritter den Gästen zum ersten Mal wo der Hammer hängt und erzielten das verdiente 1:0. Nikoley Schibany, der nach einem Pass durch die Schnittstelle am Ball war drückte das Leder in die Maschen.

Auf das 2:0 mussten die knapp 100 Zuschauer die ihren Weg in die Festung gefunden haben nicht warten. In Minute 14 war es Raphael Hahn der nach starker Einzelleistung von Karel Holzepl bedient wurde und die Führung ausbaute. In Torlaune geraten legte Hahn eine Schippe drauf und machte eine knappe Viertelstunde später sein Doppelpack perfekt.

Kurz vor Halbzeitende meldete sich auch noch Karel Holzepl zu Wort. Nach einer Flanke von Schibany stand der Legionär goldrichtig und musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

Kräfteschonung in den zweiten 45 Minuten

Nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte und den quasi sicheren drei Punkten änderte sich das Spielgeschehen. Rappottenstein verlor zwar nie die Kontrolle über die Partie, agierte aber mit deutlich weniger Nachdruck. In der 85. Spielminute waren die Ritter aber dann ein fünftes Mal erfolreich vor dem Tor. Fabian Schartmüller nahm sich aus 25 Metern ein Herz und verwandelte via Innenstange zum 5:0 Endstand.

„Das war heute ein ungefährdeter Sieg, der auch noch höher ausfallen hätte können. Wir waren nie gefährdet das Spiel aus der Hand zu geben. Rastenfeld konnte die wenigen Chancen die sie hatten nicht nutzen und so konnten wir das erste Mal zu Null spielen“, sagt Trainer Hermann Kreindl nach dem verdienten Heimsieg.

21.10.2023 15:00

Statistik:

RAPPOTTENSTEIN - RASTENFELD 5:0 (4:0).

Torfolge: 1:0 (14.) Schibany, 2:0 (24.) Hahn, 3:0 (37.) Hahn, 4:0 (43.) Holzepl, 5:0 (78.) Schartmüller.

Gelbe Karten: Trondl (63. Foul), Holzepl (60. Unsportlichkeit); .

Rappottenstein: Jakob Hammerl; Holzepl (84. Mathias Hammerl), Kropik (71. Penka), Haider, Schibany (88. Scheikl), Schartmüller, Grünstäudl, Hahn, Kramer, Trondl (71. Binder), Hami (84. Fröschl).

Rastenfeld: Kröpfl; Friedl, Kameny (79. Demel), Heinz Jilch (58. Teuschl), Tobias Huber, Hengstberger, Gattinger (85. Heinz Jilch), Bernhard, Christoph Bauer, Maik Bauer, Fischer.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kainberger.