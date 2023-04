Aufwärtstrend bei Gmünder Bezirksklubs im Frühjahr

Werbung

Fünf Siege, ein Unentschieden und acht Niederlagen – das war die Bilanz von Bad Großpertholz, Eibenstein, Großdietmanns, Kirchberg und Hoheneich nach drei Runden im Herbst. Im Frühjahr schaut es nach ebenso vielen Runden besser aus: Mit sieben Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen konnten acht Punkte mehr erzielt werden. Jede Mannschaft holte zumindest gleich viele Punkte wie im Herbst.

Die größte Verbesserung gab es bei Bad Großpertholz und Eibenstein. Beide konnten in den ersten drei Herbstrunden nur einmal gewinnen, jetzt waren sie schon zweimal erfolgreich. Der USC schlug dabei auch Tabellenführer aus Arbesbach, bei dem man im Herbst noch 0:4 unterlag. Eibenstein überzeugte mit einem 5:1-Sieg über Groß-Siegharts und deklassierte Allentsteig mit 9:0.

Steigerung in Kirchberg, daheim aber ohne Vorteile

Großdietmanns und Kirchberg steigerten sich im Vergleich zum Hinrundenstart um je einen Zähler. Die Mašat-Elf holte im Frühjahr etwa gegen Karlstein/Thaya daheim einen Punkt – im Herbst gab es noch eine Niederlage.

Kirchberg holte auswärts mehr Punkte als daheim. Dort besserte man nur das Auswärts-Remis von Rastenfeld aus. Dazu schaffte die Weixelbraun-Elf gegen Arbesbach ein Unentschieden. Somit war Kirchberg aufgrund der Verbesserungen gegen Rastenfeld und Arbesbach in der Rückrunde bislang stärker, der eigene Platz brachte insgesamt jedoch keine Vorteile.

Die Haie aus Hoheneich, die am ersten Spieltag jeweils pausierten, starteten generell torarm in die Saisonhälften. In der Hinrunde wurde Langschlag zu Hause mit 1:0 besiegt, dafür verlor man 0:1 gegen Pfaffenschlag.

Im Frühjahr endeten ebenfalls beide Begegnungen 1:0. Der einzige Unterschied war, dass Sieger und Besiegte jeweils ihre Rollen tauschten. Somit lässt sich nach dem Rückrundenstart der Gull-Truppe nur eines sagen: Sie spielt gerne daheim.