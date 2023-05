Hoheneich gewinnt Derby

Gr. Dietmanns - Hoheneich 1:3. Hoheneich ging mit einem leichten Vorteil in das Derby gegen Großdietmanns: Die Haie spielten bereits am Freitag gegen Arbesbach, ihre Gegner absolvierten das Duell gegen Pfaffenschlag erst am Samstag. So hatte Hoheneich einen Tag mehr Zeit, um sich auf das Nachtragsspiel am Montag in Großdietmanns vorzubereiten.

Dennoch starteten die Hausherren besser in die Partie. Bereits in der achten Minute ging Großdietmanns in Führung: Ahmed Cetin flankte einen Freistoß aus 35 Metern perfekt in die Mitte, wo Michal Masat den Ball zum 1:0 einköpfte.

Schlechte Nachrichten für Großdietmanns

In der 28. Minute musste Mittelfeldspieler Jaroslav Ludacka angeschlagen ausgetauscht werden, er wurde von David Höbarth ersetzt. Seine Auwechslung gab den Heimischen einen Dämpfer. Nur fünf Minuten später sorgte Hoheneichs Marek Urazil nach einer schönen Kombination wieder für einen ausgeglichenen Spielstand.

Kurz nach der Halbzeitpause war erneut Marek Urazil zur Stelle. Wieder kombinierten sich die Haie gut durch und spielten den Stürmer frei, der mit seinem zweiten Tor des Spiels für die Führung der Gäste sorgte. Hoheneich war auch danach die spritzigere Mannschaft und blieb offensiv. In der 60. Minute entschied Andreas Steininger schließlich mit dem Tor zum 3:1 das Spiel.

Stimmen zum Spiel

Lucas Simon, Sportlicher Leiter von Großdietmanns: „Wir sind eine etwas in die Jahre gekommene Mannschaft, nach dem Spiel am Samstag waren die Füße einfach zu schwer. Hoheneich hat verdient gewonnen.“

Statistik:

Gr. Dietmanns - Hoheneich 1:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (8.) Masat, 1:1 (33.) Urazil, 1:2 (50.) Urazil, 1:3 (60.) Steininger

Karten: Cetin (79., Gelbe Karte Kritik), Hrbac (51., Gelbe Karte Kritik), Balli (69., Gelbe Karte Foul)Gull (75., Gelbe Karte Kritik), Steininger (43., Gelbe Karte Foul), Urazil (44., Gelbe Karte Unsportl.), Ledermüller (77., Gelbe Karte Unsportl.)

Gr. Dietmanns: Hrbac, Dinc Ali, Masat, Balli (83. Simon), Cetin Ahmed, Janda, Ludacka (28. Höbarth), Hacka, Gruber, Taskin (76. Drabek), Pichler

Hoheneich: Urazil, Samec, Steindl Mathias, Steindl Christoph, Smetacek, Ledermüller, Zach, Hobbiger, Steininger (90. Cetin), Krawczyk, Silmbrod

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Koyuncu